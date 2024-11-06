Как фондовые рынки реагируют на победу Трампа на выборах в США

Кроме того, после победы Трампа стоит ждать усиления геополитических рисков, связанных с Украиной и Тайванем, и даже конфликтов внутри США, так как демократы, скорее всего, не захотят признавать результаты выборов, считает она. Рост широкого рынка может также замедлиться на ожиданиях, что не все сектора американской экономики получат поддержку в равной степени, отметила Пырьева. В большем выигрыше при правлении Трампа будут энергетический и промышленный сектора, тогда как технологический сектор рискует оказаться под давлением, если этому не помешает союзничество нового президента с основателем Tesla Илоном Маском. В долгосрочной перспективе рост может смениться коррекцией, так как фондам, банкам и другим крупным игрокам рынка нужно время на формирование позиций, добавила Кокорева.