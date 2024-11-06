Как фондовые рынки реагируют на победу Трампа на выборах в США

Как фондовые рынки реагируют на победу Трампа на выборах в СШАРастут все бумаги, кроме китайских – инвесторов радует появление определенности
После победы Дональда Трампа на выборах в США индекс Мосбиржи открылся существенным ростом – на максимуме утром он прибавлял 3,7% к закрытию основной сессии 5 ноября, до 2712,3 пункта. К 14:39 мск бенчмарк составлял 2678,6 (+2,4%). Курс юаня к этому моменту незначительно снижался – на 5 коп., до 13,7 руб.
Торги в Европе также открылись ростом. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 днем прибавлял 1%, до 514,6 п. Главные бенчмарки лондонской и французской бирж – FTSE 100 и CAC 40 – также росли на 1%, до 8255,6 и 7483,3 п. соответственно, германский DAX – на 0,5%, до 19354,8 п. Японский индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 2,2% до 39428,5 п. Основной индикатор Тайваньской биржи TAIEX по итогам торгов вырос на 0,5%, до 23217,38 п.
В минусе оказались китайские индексы. Бенчмарк Гонконгской биржи Hang Seng к закрытию торгов потерял 2,2% и составил 20538,4, индикатор Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,1%, до 3383,8 п. Просел и южнокорейский бенчмарк KOSPI – на 0,5% до 2563,4 п.
Американский индекс Dow Jones по итогам торгов 5 ноября вырос на 1,02%, до 42221,9 п. S&P 500 поднялся на 1,23%, до 5782,76 п., NASDAQ – на 1,43%, до 18439,17 п. В среду фьючерсы на три основных бенчмарка продолжили рост. Спотовый индекс доллара Bloоmberg Dollar Spot Index (BBDXY) днем 6 ноября прибавлял 1,6%, до 1,274,8 п. Январский контракт на нефть марки Brent в ходе торгов в Лондоне снижался на 1,2%, до 74,6 $/баррель. При этом еще 5 ноября цены на сырье росли и в моменте превышали 76 $/баррель. Декабрьский фьючерс на золото днем падал на 1,6%, до $2705,6 за унцию.
Мировые рынки считают победу Трампа более выгодной, так как с его конкурентом, Камалой Харрис, ассоциировалась неопределенность в экономике США, а теперь ее удалось избежать, говорит руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Трамп обещает более низкие налоги и реиндустриализацию страны. Это означает более высокие процентные ставки и тарифы, но такая перспектива воспринимается как меньшее из зол, временное и контролируемое, которое к тому же должно быть компенсировано стимулами для экономики, объясняет эксперт.
Кроме того, мировые биржи ожидают итогов сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, которая продлится до 6 ноября и будет включать обсуждение стимулирующей программы, добавляет Малых. Пекин должен учесть в ней более высокие тарифы против китайских товаров и общее усиление торгового противостояния с США, что потенциально увеличит объем вливаний в экономику и позитивно отразится на мировом рынке сырья.
Позитивная реакция российского рынка больше связана с надеждами на геополитические изменения, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева. Победа Трампа может означать потенциальное улучшение взаимоотношений США с Россией, в том числе снижение участия Вашингтона в российско-украинском конфликте и смягчение санкционного давления, пояснила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Рынки исходят из того, что внешняя политика администрации Трампа может привести к смягчению санкционного давления против российской экономики, что позитивно для нашего рынка акций – индекс Мосбиржи уже показывает более 3% роста сегодня, согласен инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев.
Но эти предположения пока ничем не подкреплены и идут от обратного — общая риторика республиканцев в отношении России носит менее агрессивный характер, чем у демократов, продолжает Пырьева. Только время покажет, будет ли новый президент США предпринимать позитивные шаги по улучшению отношений с Россией, согласилась Кокорева. Пырьева считает, что высокая волатильность на Мосбирже может сохраниться в течение всей сессии и даже нескольких дней после объявления результатов выборов. Кокорева же считает, что рост краткосрочный и связан с тем, что инвесторы почувствовали появление определенности.
Реакция мировых индексов закономерна — индексы Европы и Японии, которые являются союзниками и партнерами США, выросли, а китайские бенчмарки пошли вниз из-за обещания Трампа ввести заградительные импортные пошлины в 60% на товары из КНР и в целом снизить активность торговли между странами, продолжает Кокорева. В Китае к этому подготовились – облигации более чем на $2 трлн призваны защитить от торговой войны с США.
Для ЕС победа Трампа предпочтительнее, поскольку он меньше настроен на вмешательство во внутренние дела блока, добавила Пырьева. Но дальнейшая реакция европейских рынков может быть неоднозначной — президентство Трампа может принести новые торговые тарифы не только для Китая, но и для еврозоны на уровне 20%, предупреждает заместитель директора по инвестициям General Invest Михаил Смирнов.
На открытии торгов в США 6 ноября индексы продолжат бурный рост, так как победа Трампа означает поддержку бизнеса и снижение корпоративных налогов, продолжил Смирнов. Ралли на американском рынке акций может сохраниться по инерции, но в целом американские индексы уже существенно выросли (S&P 500 прибавил 33% за год), и в котировки уже заложено уже много позитивных ожиданий, возражает Малых. Эксперт допускает даже фиксацию прибыли на ожиданиях приближения фондового рынка к историческим пикам.
Кроме того, после победы Трампа стоит ждать усиления геополитических рисков, связанных с Украиной и Тайванем, и даже конфликтов внутри США, так как демократы, скорее всего, не захотят признавать результаты выборов, считает она. Рост широкого рынка может также замедлиться на ожиданиях, что не все сектора американской экономики получат поддержку в равной степени, отметила Пырьева. В большем выигрыше при правлении Трампа будут энергетический и промышленный сектора, тогда как технологический сектор рискует оказаться под давлением, если этому не помешает союзничество нового президента с основателем Tesla Илоном Маском. В долгосрочной перспективе рост может смениться коррекцией, так как фондам, банкам и другим крупным игрокам рынка нужно время на формирование позиций, добавила Кокорева.
Фьючерс на нефть просел на фоне того, что рынок ждет от Трампа существенного роста добычи, объясняет Пырьева. Политик всегда выступал за развитие внутреннего нефтегазового сектора, и в период предыдущего президентства в 2017-2021 гг. в США наблюдался существенный рост производства нефти с 9,4 млн до 12,3 млн баррелей в сутки, напомнила она. В 2023 г. при Джо Байдене, активно поддерживающем «зеленую» энергетику, добыча увеличилась до рекордных 12,9 млн б/с — есть основания полагать, что Трамп, выступающий против этой повестки, доведет показатель до нового максимума.
На фоне победы Трампа также укрепился доллар, что выступает еще одним фактором коррекции в ценах на нефть, говорит аналитик «Финама» Николай Дудченко. Сильный доллар – это негатив для сырьевого рынка, поскольку он снижает доступность сырья за пределами США. Стоимость нефти начала снижаться еще и потому, что мир ждал ответного удара Ирана по Израилю в начале недели, но на днях появились сообщения о его переносе на момент после выборов в США, отметил эксперт.