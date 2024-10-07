NYT: бессвязные речи Трампа сигнализируют о его старении

В среднем выступления Трампа на митингах длятся 82 минуты, что почти в два раза больше, чем в 2016 г. (в среднем 45 минут). Он стал на 13% чаще повторять слова «всегда» и «никогда», что, по мнению некоторых экспертов, может говорить о когнитивном угасании. Другой показатель старения – преобладание в речи негативных слов. Кроме того, он стал ругаться чаще на 69% по сравнению с кампанией 2016 г.