NYT: бессвязные речи Трампа сигнализируют о его старении
Публичные выступления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа стали более длинными, менее конкретными и бессвязными, что может указывать на признаки старения. Об этом пишет The New York Times (NYT), которая провела компьютерный анализ речей политика.
В среднем выступления Трампа на митингах длятся 82 минуты, что почти в два раза больше, чем в 2016 г. (в среднем 45 минут). Он стал на 13% чаще повторять слова «всегда» и «никогда», что, по мнению некоторых экспертов, может говорить о когнитивном угасании. Другой показатель старения – преобладание в речи негативных слов. Кроме того, он стал ругаться чаще на 69% по сравнению с кампанией 2016 г.
NYT пишет, что Трамп кажется застрявшим в 1990-х, но иногда он ностальгирует по 1890-м гг., называя это десятилетие безмятежным периодом американской истории. В то же время, как отмечает газета, насколько бессвязные рассуждения Трампа связаны с возрастом, является предметом споров, поскольку его стиль речи всегда отличался.
Сам Трамп настаивает, что прошел когнитивные тесты. На недавнем митинге он отметил, что может говорить без телесуфлера два часа, но за малейшую оговорку ему сразу приписывают когнитивные нарушения. Трамп называет свой стиль речи «плетением» и утверждает, что делает это намеренно.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. После отказа от участия в выборах Байдена Трамп стал старейшим кандидатом на пост президента США. Если же он победит, то станет старейшим президентом в истории страны, пишет NYT.