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NYT: бессвязные речи Трампа сигнализируют о его старении

Ведомости

Публичные выступления кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа стали более длинными, менее конкретными и бессвязными, что может указывать на признаки старения. Об этом пишет The New York Times (NYT), которая провела компьютерный анализ речей политика.

В среднем выступления Трампа на митингах длятся 82 минуты, что почти в два раза больше, чем в 2016 г. (в среднем 45 минут). Он стал на 13% чаще повторять слова «всегда» и «никогда», что, по мнению некоторых экспертов, может говорить о когнитивном угасании. Другой показатель старения – преобладание в речи негативных слов. Кроме того, он стал ругаться чаще на 69% по сравнению с кампанией 2016 г.

NYT пишет, что Трамп кажется застрявшим в 1990-х, но иногда он ностальгирует по 1890-м гг., называя это десятилетие безмятежным периодом американской истории. В то же время, как отмечает газета, насколько бессвязные рассуждения Трампа связаны с возрастом, является предметом споров, поскольку его стиль речи всегда отличался.

Сам Трамп настаивает, что прошел когнитивные тесты. На недавнем митинге он отметил, что может говорить без телесуфлера два часа, но за малейшую оговорку ему сразу приписывают когнитивные нарушения. Трамп называет свой стиль речи «плетением» и утверждает, что делает это намеренно.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является Трамп. После отказа от участия в выборах Байдена Трамп стал старейшим кандидатом на пост президента США. Если же он победит, то станет старейшим президентом в истории страны, пишет NYT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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