Митинг Трампа с участием Маска прошел на месте покушения на экс-президента США
Американский бизнесмен Илон Маск принял участие в митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере (Пенсильвания), где на политика было совершено покушение.
Генеральный директор SpaceX и Tesla на митинге 5 октября появился на сцене в черной кепке с надписью MAGA [лозунг Make America Great Again]. Бизнесмен призвал людей зарегистрироваться для голосования на президентских выборах и заявил, что они будут последними, если Трамп не одержит на них победу. Он также назвал республиканца единственным кандидатом, «который сохранит демократию в Америке».
«Осталось всего два дня, чтобы зарегистрироваться для голосования в Джорджии и Аризоне. 48 часов. Пишите людям сейчас. Сейчас. А затем убедитесь, что они действительно проголосуют», – приводит слова Маска CNN.
Противники Трампа, как указал бизнесмен, хотят отнять у американцев свободу слова, право носить оружие и «право эффективно голосовать».
За последние несколько месяцев на кандидата в президенты США Трампа было совершено уже два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, а в сентябре сотрудник Секретной службы заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба Trump International Golf Club. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.
После первого покушения Секретная служба США утверждала, что усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.