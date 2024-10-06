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Митинг Трампа с участием Маска прошел на месте покушения на экс-президента США

Ведомости

Американский бизнесмен Илон Маск принял участие в митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере (Пенсильвания), где на политика было совершено покушение. 

Генеральный директор SpaceX и Tesla на митинге 5 октября появился на сцене в черной кепке с надписью MAGA [лозунг Make America Great Again]. Бизнесмен призвал людей зарегистрироваться для голосования на президентских выборах и заявил, что они будут последними, если Трамп не одержит на них победу. Он также назвал республиканца единственным кандидатом, «который сохранит демократию в Америке».

«Осталось всего два дня, чтобы зарегистрироваться для голосования в Джорджии и Аризоне. 48 часов. Пишите людям сейчас. Сейчас. А затем убедитесь, что они действительно проголосуют», – приводит слова Маска CNN.

Противники Трампа, как указал бизнесмен, хотят отнять у американцев свободу слова, право носить оружие и «право эффективно голосовать».

За последние несколько месяцев на кандидата в президенты США Трампа было совершено уже два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, а в сентябре сотрудник Секретной службы заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба Trump International Golf Club. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.

После первого покушения Секретная служба США утверждала, что усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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