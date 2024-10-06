Митинг Трампа с участием Маска прошел на месте покушения на экс-президента США

За последние несколько месяцев на кандидата в президенты США Трампа было совершено уже два покушения. В июле он был ранен в ухо во время предвыборного выступления в штате Пенсильвания, а в сентябре сотрудник Секретной службы заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба Trump International Golf Club. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака, а также камеру GoPro.