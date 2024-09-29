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Маск: победа Харрис может привести к завершению демократии в США

Ведомости

Американские президентские выборы в 2024 г. могут стать последними в случае проигрыша кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считает Илон Маск. Бизнесмен связал это с политикой демократа Камалы Харрис по привлечению «нелегалов» в страну.

«Очень немногие американцы понимают, что, если Трамп не будет избран, это будут последние выборы. Он не только не представляет угрозы демократии, но и является единственным способом ее спасти», – написал он в X.

По его словам, в случае победы Харрис за четыре года в стране появится «около двух миллионов новых законных избирателей». Маск считает, что демократы «стремятся ускорить настолько быстро, насколько это вообще возможно» выдачу гражданства нелегальным мигрантам. 

«Разница голосов в колеблющихся штатах часто составляет менее 20 000 голосов. Это означает, что если победит “демократическая” партия, то больше не будет колеблющихся штатов», – сделал вывод предприниматель. По его версии, США могут стать «однопартийным государством и демократия закончится».

Маск поддерживает на предстоящих в ноябре выборах республиканца Трампа. Бизнесмен неоднократно заявлял, что Харрис является угрозой для демократии. В частности, он писал, что в случае победы кандидата от демократов власти захотят избавиться от соцсети X (владельцем которой является Маск), помешать программе освоения Марса компанией SpaceX (также принадлежит Маску) и др.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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