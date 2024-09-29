Маск: победа Харрис может привести к завершению демократии в США
Американские президентские выборы в 2024 г. могут стать последними в случае проигрыша кандидата от республиканцев Дональда Трампа, считает Илон Маск. Бизнесмен связал это с политикой демократа Камалы Харрис по привлечению «нелегалов» в страну.
«Очень немногие американцы понимают, что, если Трамп не будет избран, это будут последние выборы. Он не только не представляет угрозы демократии, но и является единственным способом ее спасти», – написал он в X.
По его словам, в случае победы Харрис за четыре года в стране появится «около двух миллионов новых законных избирателей». Маск считает, что демократы «стремятся ускорить настолько быстро, насколько это вообще возможно» выдачу гражданства нелегальным мигрантам.
«Разница голосов в колеблющихся штатах часто составляет менее 20 000 голосов. Это означает, что если победит “демократическая” партия, то больше не будет колеблющихся штатов», – сделал вывод предприниматель. По его версии, США могут стать «однопартийным государством и демократия закончится».
Маск поддерживает на предстоящих в ноябре выборах республиканца Трампа. Бизнесмен неоднократно заявлял, что Харрис является угрозой для демократии. В частности, он писал, что в случае победы кандидата от демократов власти захотят избавиться от соцсети X (владельцем которой является Маск), помешать программе освоения Марса компанией SpaceX (также принадлежит Маску) и др.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от демократов после выхода из гонки действующего президента США Джо Байдена стала вице-президент Камала Харрис. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп. 10 сентября состоялись первые и, вероятно, единственные дебаты Трампа и Харрис, которые продолжались около 1 часа 45 минут. Их транслировал телеканал ABC News.