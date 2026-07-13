Как Марко Рубио стал хозяином Венесуэлы после похищения Мадуро

Подчеркивается, что без согласования с Рубио исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес не может принять ни одного важного решения в таких ключевых сферах, как финансы, кадровые и гуманитарные вопросы, а также в оборонной и внешней политике. Действия Рубио не могли обойтись без одобрения президента США Дональда Трампа. Причем у госсекретаря нет необходимости самому ездить в Каракас или направлять туда своих подчиненных: согласно источникам NYT, для решения задач ему достаточно либо позвонить Родригес, либо написать ей в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Подчеркивается, что они обмениваются не только деловыми сообщениями, но также поздравлениями с днем рождения и селфи, а общение идет на испанском языке (этнический кубинец Рубио владеет им свободно).