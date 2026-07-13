Как Марко Рубио стал хозяином Венесуэлы после похищения Мадуро

Как Марко Рубио стал хозяином Венесуэлы после похищения МадуроГоссекретарь США руководит латиноамериканской страной через мессенджер
Госсекретарь США Марко Рубио де-факто управляет процессом принятия внутри- и внешнеполитических решений в Венесуэле, из которой американцы в январе 2026 г. похитили президента Николаса Мадуро. Об этом говорится в большом материале газеты The New York Times (NYT), составленном на основе множества интервью с американскими и венесуэльскими официальными лицами.
Подчеркивается, что без согласования с Рубио исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес не может принять ни одного важного решения в таких ключевых сферах, как финансы, кадровые и гуманитарные вопросы, а также в оборонной и внешней политике. Действия Рубио не могли обойтись без одобрения президента США Дональда Трампа. Причем у госсекретаря нет необходимости самому ездить в Каракас или направлять туда своих подчиненных: согласно источникам NYT, для решения задач ему достаточно либо позвонить Родригес, либо написать ей в мессенджере WhatsApp
Рубио участвует как в процессе назначения венесуэльских гражданских министров и высокопоставленных чиновников, так и силовиков. Журналисты подчеркнули, что Родригес лично согласовывает с Рубио изменения в своем кабинете. После похищения Мадуро, при котором Родригес была восемь лет вице-президентом Венесуэлы, в стране сменились руководители шести ведомств, включая министерства обороны, транспорта, а также коммуникаций и информации.
В деле управления экономикой Венесуэлы основным сюжетом для Рубио стало распределение госдепом доходов от продажи энергоресурсов этой страны. Журналисты пишут, что часть из них поступает в американскую казну, после чего ведомство госсекретаря определяет, на что конкретно стоит их направить. Кроме того, растет роль Рубио и непосредственно для венесуэльского нефтесектора: именно его команда (а не министерство энергетики США) разрабатывает стратегию по постепенному вовлечению в Венесуэлу американских нефтекомпаний. На этом направлении Рубио, согласно описанию, вынуждает правительство Родригес отказываться от сотрудничества с конкурентами и противниками США. В качестве примера NYT указывает взятие венесуэльцами единоличного контроля над совместными с Россией проектами. Помимо этого именно команда Рубио занимается процессом лицензирования для ведения бизнеса в Венесуэле.
Во внешней политике Рубио требует от Родригес абсолютной лояльности США. Это касается даже символических действий: один из главных примеров в статье NYT касается публикации министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто на своей странице в Х поста, содержавшего критику войны США в Иране в конце февраля 2026 г. Сообщается, что администрация Трампа просигнализировала Родригес о неприемлемости подобных высказываний. Спустя несколько часов пост Хиль Пинто был удален.
Рабочие отношения Родригес с Рубио объясняются не только тем, что они говорят в прямом смысле на одном языке, но и возможностью госсекретаря США гарантировать ей безопасность. В то же самое время он дистанцировался от венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо, находящейся в США. Рубио также способствовал оперативному развертыванию американской помощи, когда в июне в Венесуэле произошло два мощных землетрясения. Утверждается, что даже чиновники в Каракасе называют Рубио «наместником». Мадуро же продолжает ожидать суда в Нью-Йорке.
Рубио активно усиливает свои позиции в администрации Трампа с мая 2025 г., когда помимо должности главного дипломата он стал еще и. о. советника по нацбезопасности. С тех пор его влияние можно проследить как в доктринальной стратегии по нацбезопасности (которая концентрируется на Западном полушарии, что было рекомендацией Рубио), так на практике в виде похищения Мадуро и усиления давления на Кубу.
Лидерская роль Рубио на венесуэльском и кубинском направлениях неслучайны, так как эти направления были ключевыми для него еще во время нахождения в сенате (2011–2025), говорит научный сотрудник ИСКРАНа Марина Черных. По ее мнению, возможность США сохранять такой же контроль власти в Венесуэле будет зависеть от ситуации внутри страны. И если удастся обеспечить там относительную стабильность, удержать под контролем силовые структуры и избежать масштабного внутреннего сопротивления, то американское влияние может сохраниться в этой стране достаточно долго. Но, как отмечает Черных, исторический опыт показывает, что прямое внешнее управление редко остается бесспорным в долгосрочной перспективе. Описанная картина в целом, подчеркивает эксперт, закрепляет Рубио в качестве сильного претендента на республиканскую номинацию на президентских выборах в будущем.
Влияние США на Венесуэлу уже, скорее всего, приняло долгосрочный характер, но при этом выстроенные Рубио механизмы ориентированы на расширение экономического присутствия США здесь и сейчас, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. По его мнению, Каракасу в будущем будет непросто выйти из-под влияния Вашингтона.
Что касается усиления влияния самого Рубио, то его аппаратная мощь явно растет, но переоценивать ее с точки зрения перспектив дальнейшей политической карьеры не стоит. «Для того чтобы стать кандидатом от [республиканской] партии, нужно выиграть праймериз. А там другой дискурс, где внешнеполитические победы не так важны по сравнению с внутренней повесткой. А по этим вопросам [вице-президент США Джеймс] Вэнс кажется более перспективным», – подчеркнул Новиков. При этом аналитик допускает, что Рубио может надеяться на прямую поддержку Трампа, что позволит обнулить шансы Вэнса на праймериз.