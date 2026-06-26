Венесуэла столкнулась с самым разрушительным землетрясением за 100 лет

Венесуэла столкнулась с самым разрушительным землетрясением за 100 летЕе экономика по-прежнему слаба, несмотря на приостановку части санкций США
На побережье Венесуэлы в 160 км от Каракаса поздно вечером 24 июня произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 балла. В результате стихийного бедствия погибло по меньшей мере 164 человека, почти 1000 человек получили ранения, сообщила в эфире местного государственного телеканала временный президент страны Делси Родригес. Сведений о пострадавших среди россиян нет, сообщила Ассоциация туроператоров России. По данным геологической службы США, нынешние подземные толчки стали самыми разрушительными в латиноамериканской республике за последние 100 лет. Служба предупредила о возможной гибели более 10 000 человек. Венесуэльские власти ввели в стране чрезвычайное положение.
В результате серьезных повреждений закрыт международный аэропорт Каракаса, Каракасская фондовая биржа приостановила торги, а во многих районах столицы перестали работать электричество и сотовая связь. Позже депутат парламента Николас Мадуро Герра, сын похищенного 3 января войсками США президента Николаса Мадуро, в эфире телеканала CNN объяснил значительные разрушения наличием большого количества неустойчивых к землетрясениям зданий, построенных в середине прошлого столетия.
Сразу после землетрясения власти соседних с Венесуэлой стран предложили Каракасу помощь в ликвидации последствий природного катаклизма. О «немедленной» отправке американских поисково-спасательных групп, медикаментов и гуманитарной помощи в Венесуэлу написал на странице в соцсети Х госсекретарь США Марко Рубио. Пообещали помочь венесуэльцам также власти Китая. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Родригес в связи с трагедией, а также поддержку «дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время».
Самое сильное за последние 100 лет землетрясение в Венесуэле произошло в неподходящее время. По предварительным подсчетам геологической службы США, ущерб от стихийного бедствия может составить от $10 млрд до $100 млрд (верхняя граница соответствует номинальному показателю ВВП страны). Несмотря на крупнейшие в мире запасы нефти, экономика страны по-прежнему находится в упадке из-за многолетних американских экономических санкций, неэффективного госуправления, гиперинфляции и коррупции. До сих пор годовая инфляция не опускается ниже 500%. По данным ООН, около 8 млн из 30 млн венесуэльцев нуждаются в гуманитарной помощи.
Некоторая стабилизация экономического положения в стране началась после снятия части санкций США с Венесуэлы практически сразу после похищения Мадуро, что дало Каракасу возможность зарабатывать деньги на продаже нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Это позволило венесуэльцам к началу июня нарастить уровень суточной добычи нефти до 1,25 млн барр., тогда как в прошлом году она варьировалась на уровне 0,75–1,1 млн барр. (в 1990-х добывали до 2,2 млн барр. в день).
Всего на продаже нефти, по данным центробанка республики, страна за первые пять месяцев текущего года заработала $5,5 млрд – на 44% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Однако, как пишет The New York Times со ссылкой на близкие к венесуэльскому правительству источники, большая часть этих средств оседает в американских банках и лишь малая часть доходит до рядовых венесуэльцев.
Наконец, свержение Мадуро не привело к радикальной смене элит. Сторонники предыдущего президента по-прежнему занимают прочные позиции в силовых структурах и в политике: предположительно, 23 из 24 губернаторов, 285 из 335 мэров и 256 из 277 депутатов парламента сохраняют верность идеям покойного президента Уго Чавеса.
Способность временного президента Родригес стабилизировать экономическую и внутриполитическую ситуацию в стране вызывает вопросы, заметил директор Центра иберо-американских проблем МГЛУ, чрезвычайный и полномочный посол Ян Бурляй. Из-за этого эксперт не исключил смещения нынешнего лидера сторонниками свергнутой власти, в том числе при помощи местных военных.
Если внешний контекст не изменится, венесуэльские власти вряд ли проведут выборы раньше 2028 г., соглашается главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его словам, нынешняя ситуация выгодна американцам: они предпочитают, чтобы грязная работа выполнялась в республике руками венесуэльцев – с перспективой транзита власти в пользу оппозиции. Чависты во главе с Родригес, в свою очередь, полагают, что время позволяет им укреплять свои позиции в государстве, добавил эксперт: «Хотя старые элиты сумели стабилизировать внутриполитическую ситуацию, но в экономике они не могут похвастаться аналогичными результатами. Позитивные изменения в экономике возможны, но не раньше конца 2026 г. Тем не менее правительство пытается создать условия для привлечения инвесторов».
На руку венесуэльским властям играет и раздробленность оппозиции, говорит Хейфец. С одной стороны, есть неформальный лидер в лице Марии Корины Мачадо. Но она, как и Эдмундо Гонсалес, находится за границей, и им тяжело рассчитывать на поддержку сограждан. С другой – системная оппозиция, готовая сотрудничать с властями, как, например, партия Acciоn Democratica, представитель которой недавно возглавил один из департаментов МИДа, продолжил эксперт.
По мнению Бурляя, Вашингтон не станет оказывать экономическую помощь Венесуэле ради стабилизации внутриполитической ситуации. «Американцы скорее хотят сохранения нынешнего статус-кво, в крайнем случае смены режима в результате выборов. Правда, нынешняя американская администрация проводит крайне непредсказуемую политику на латиноамериканском направлении», – заметил эксперт.
Венесуэльское правительство, несмотря на значительный ущерб, сможет справиться с последствиями землетрясения, полагает Хейфец. По его мнению, эта катастрофа вряд ли приведет к резким изменениям в политической, социальной и экономической жизни страны. «Впрочем, многое будет зависеть от позиции Вашингтона. Пока тот не настроен на смену коней на переправе», – уверен политолог.