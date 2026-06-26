Венесуэла столкнулась с самым разрушительным землетрясением за 100 лет

Если внешний контекст не изменится, венесуэльские власти вряд ли проведут выборы раньше 2028 г., соглашается главред журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его словам, нынешняя ситуация выгодна американцам: они предпочитают, чтобы грязная работа выполнялась в республике руками венесуэльцев – с перспективой транзита власти в пользу оппозиции. Чависты во главе с Родригес, в свою очередь, полагают, что время позволяет им укреплять свои позиции в государстве, добавил эксперт: «Хотя старые элиты сумели стабилизировать внутриполитическую ситуацию, но в экономике они не могут похвастаться аналогичными результатами. Позитивные изменения в экономике возможны, но не раньше конца 2026 г. Тем не менее правительство пытается создать условия для привлечения инвесторов».