Россия вернула 75 военнопленных с подконтрольной Киеву территории

22 мая главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список с фамилиями 500 украинских военнопленных, которых Киев якобы отказывается обменивать на протяжении четырех месяцев. Она утверждала, что президент Украины Владимир Зеленский отобрал на обмен 38 военнопленных. Все они, по данным Симоньян, являются членами националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).