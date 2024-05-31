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Россия вернула 75 военнопленных с подконтрольной Киеву территории

Ведомости

По итогам переговоров из украинского плена возвращены 75 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российская сторона в свою очередь также передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника при возвращении российских военнослужащих из плена выполнили Объединенные Арабские Эмираты.

Освобожденные российские военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. Там они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

«Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – говорится в сообщении.

23 мая сообщалось, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена. Москалькова заявляла, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных.

22 мая главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список с фамилиями 500 украинских военнопленных, которых Киев якобы отказывается обменивать на протяжении четырех месяцев. Она утверждала, что президент Украины Владимир Зеленский отобрал на обмен 38 военнопленных. Все они, по данным Симоньян, являются членами националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

Спустя день Лубинец в своем Telegram-канале заявил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных. По его словам, Россия якобы сама затягивает этот процесс и отказывается утверждать предоставляемые Украиной списки для обменов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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