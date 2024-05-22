Почему Украина отказывается забирать своих военнопленных

«Создать подобный имидж для него – важно, особенно сейчас. Из всех подразделений, соединений ВСУ "Азов" наиболее известен. Все остальные малоизвестны. "Азов" нельзя назвать полком или батальоном, это гораздо больше. Это определенная структура наиболее оголтелых нацистов. Они известны на Западе, и поэтому предъявить этих людей Западу – доказательство того, что Зеленский что-то из себя еще представляет», – подчеркивает эксперт.