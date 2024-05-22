Почему Украина отказывается забирать своих военнопленных

Почему Украина отказывается забирать своих военнопленныхПо данным Симоньян, 500 украинских солдат ждут обмена четыре месяца
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале список с фамилиями 500 украинских военнопленных, которых Киев, по ее словам, отказывается обменивать на протяжении четырех месяцев. Самому младшему из них 19 лет, старшему – больше 60.
Она также приводит список из 38 человек, которых президент Украины Владимир Зеленский отобрал для обмена. Они, по информации Симоньян, являются представителями националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).
«Готов забрать только их. Остальные солдаты Украины – Украине не нужны», – прокомментировала Симоньян.
По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина, Киев, возможно, отказывается от обмена своих соотечественников из-за отсутствия «обменного фонда», то есть пленных россиян. Другой вариант – сознательный отказ от обмена, «чтобы не было желания попадать в плен».
Что касается «азовцев», то их, уверен эксперт, Зеленский считает своим «золотым фондом».
«Они, по сути дела, привели его к власти. Многие из этих "азовцев" были участниками всех событий, не только 2014 г., но и последующих. Это гвардия Зеленского», – считает Подберезкин.
С Подберезкиным согласен военный эксперт Иван Коновалов. По его мнению, возвращение «азовцев» для Зеленского – принципиальный вопрос, потому что, как ему кажется, таким образом он доказывает, прежде всего Западу, что он не только ведет диалог по обмену пленными с Россией, но и диктует свои условия.
«Создать подобный имидж для него – важно, особенно сейчас. Из всех подразделений, соединений ВСУ "Азов" наиболее известен. Все остальные малоизвестны. "Азов" нельзя назвать полком или батальоном, это гораздо больше. Это определенная структура наиболее оголтелых нацистов. Они известны на Западе, и поэтому предъявить этих людей Западу – доказательство того, что Зеленский что-то из себя еще представляет», – подчеркивает эксперт.
Коновалов также обращает внимание на конфликт нового главкома ВСУ Александра Сырского с третьей штурмовой бригадой, которая фактически состоит из «азовцев». По информации эксперта, они отказались выходить на позиции в Авдеевке и в сторону Очеретино – «знают прекрасно, что их ждет».
«Сырский ничего с ними поделать не может. Пожалуйста, вот еще один момент, который мог бы Зеленский для себя использовать. Предъявить этим своим "азовцам", которые находятся в рядах ВСУ на грани бунта: пожалуйста, смотрите, возвращаем ваших сослуживцев-националистов», – предполагает Коновлов.
Если говорить о списке из 500 человек, обмен которых затягивается, Коновалов обращает внимание, что у Зеленского нет никаких гарантий, что они вернутся на линию фронта. Более того, они, возможно, и сами не хотят возвращаться на Украину.