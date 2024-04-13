Минобороны РФ: военные ВСУ массово сдаются в плен на Авдеевском направлении
Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении, заявили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен бойцам группировки войск «Центр» <…> Все отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, панические настроения в подразделениях», – говорится в сообщении российского министерства.
Уточняется, что речь идет о сдаче в плен девяти украинских десантников элитной бригады ВСУ, которые сложили оружие в районе села Водяное Ясиноватского района Донецкой народной республики.
Минобороны РФ стало активно отчитываться о занятии населенных пунктов на Авдеевском направлении после взятия под контроль города Авдеевки 17 февраля. Бои за него шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, пояснили в Минобороны.
В целом с начала года российское ведомство сообщало о взятии Вооруженными силами РФ под контроль поселка Табаевка в Харьковской области, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское, Петровское, Водяное в ДНР, поселка Мирное Запорожской области. Также 13 апреля Минобороны РФ заявило о взятии села Первомайского в ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают.