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Минобороны РФ: военные ВСУ массово сдаются в плен на Авдеевском направлении

Ведомости

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен российской армии на Авдеевском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен бойцам группировки войск «Центр» <…> Все отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, панические настроения в подразделениях», – говорится в сообщении российского министерства.

Уточняется, что речь идет о сдаче в плен девяти украинских десантников элитной бригады ВСУ, которые сложили оружие в районе села Водяное Ясиноватского района Донецкой народной республики.

Минобороны РФ стало активно отчитываться о занятии населенных пунктов на Авдеевском направлении после взятия под контроль города Авдеевки 17 февраля. Бои за него шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, пояснили в Минобороны.

В целом с начала года российское ведомство сообщало о взятии Вооруженными силами РФ под контроль поселка Табаевка в Харьковской области, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское, Петровское, Водяное в ДНР, поселка Мирное Запорожской области. Также 13 апреля Минобороны РФ заявило о взятии села Первомайского в ДНР.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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