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ВС России взяли под контроль Первомайское в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы России (ВС) РФ взяли под контроль село Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

«На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки было также отражено восемь контратак штурмовых групп нескольких механизированных бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка и др. В ходе боев противник потерял несколько автомобилей и бронированных машин.

Также в сводке указано, что в целом за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM.

Минобороны стало активно отчитываться об освобождении населенных пунктов на Авдеевском направлении после взятия под контроль города Авдеевки 17 февраля. Бои за него шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, пояснили в Минобороны. В конце февраля Минобороны сообщало об освобождении на Авдеевском направлении села Петровское, которое Украина ранее переименовала в Степовое.

Кроме того, с начала года ВС РФ сообщали о взятии под контроль поселка Табаевка в Харьковской области, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское в ДНР, поселка Мирное Запорожской области. Также 5 апреля Минобороны РФ отчиталось о заходе в село Водяное ДНР. 

О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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