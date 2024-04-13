ВС России взяли под контроль Первомайское в ДНР

Минобороны стало активно отчитываться об освобождении населенных пунктов на Авдеевском направлении после взятия под контроль города Авдеевки 17 февраля. Бои за него шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, пояснили в Минобороны. В конце февраля Минобороны сообщало об освобождении на Авдеевском направлении села Петровское, которое Украина ранее переименовала в Степовое.