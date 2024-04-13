ВС России взяли под контроль Первомайское в ДНР
Вооруженные силы России (ВС) РФ взяли под контроль село Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщило Минобороны РФ в своей сводке.
«На Авдеевском направлении подразделениями группировки войск «Центр» активными и самоотверженными действиями освобожден населенный пункт Первомайское Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки было также отражено восемь контратак штурмовых групп нескольких механизированных бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка и др. В ходе боев противник потерял несколько автомобилей и бронированных машин.
Также в сводке указано, что в целом за сутки сбито 222 украинских беспилотных летательных аппарата, восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также управляемая авиационная бомба JDAM.
Минобороны стало активно отчитываться об освобождении населенных пунктов на Авдеевском направлении после взятия под контроль города Авдеевки 17 февраля. Бои за него шли с 2022 г., площадь контролируемой территории составила 31,75 кв. км. Это событие позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и обезопасить его от ударов ВСУ, пояснили в Минобороны. В конце февраля Минобороны сообщало об освобождении на Авдеевском направлении села Петровское, которое Украина ранее переименовала в Степовое.
Кроме того, с начала года ВС РФ сообщали о взятии под контроль поселка Табаевка в Харьковской области, поселков Ласточкино, Северное, сел Победа, Орловка, Невельское в ДНР, поселка Мирное Запорожской области. Также 5 апреля Минобороны РФ отчиталось о заходе в село Водяное ДНР.
О начале спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. Целью он называл защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Власти Украины результаты референдумов не признают. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.