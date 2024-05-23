Москалькова попросила украинского омбудсмена ускорить обмен 500 военнопленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине, и попросила его ускорить процесс обмена.
«Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия. <…> Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов», – написала Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, украинская сторона не забирает своих пленных на протяжении нескольких месяцев. Она отметила, что среди них есть два католических священника, которых Россия предлагала обменять на двух православных священников. Однако Украина не согласилась, сообщила Москалькова.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 22 мая опубликовала в своем Telegram-канале список с фамилиями 500 украинских военнопленных, которых Киев якобы отказывается обменивать на протяжении четырех месяцев. Самому младшему из них 19 лет, старшему – больше 60. Также она утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский отобрал на обмен 38 военнопленных, которые, по ее словам, являются членами националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).
На следующий день Лубинец в своем Telegram-канале прокомментировал информацию от Симоньян и сообщил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных. Он также заявил, что Россия якобы сама затягивает этот процесс и отказывается утверждать предоставляемые Украиной списки для обменов.