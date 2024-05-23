Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Москалькова попросила украинского омбудсмена ускорить обмен 500 военнопленных

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу список из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине, и попросила его ускорить процесс обмена.

«Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия. <…> Направила этот список украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предпринять меры по ускорению обменных процессов», – написала Москалькова в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинская сторона не забирает своих пленных на протяжении нескольких месяцев. Она отметила, что среди них есть два католических священника, которых Россия предлагала обменять на двух православных священников. Однако Украина не согласилась, сообщила Москалькова.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 22 мая опубликовала в своем Telegram-канале список с фамилиями 500 украинских военнопленных, которых Киев якобы отказывается обменивать на протяжении четырех месяцев. Самому младшему из них 19 лет, старшему – больше 60. Также она утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский отобрал на обмен 38 военнопленных, которые, по ее словам, являются членами националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

На следующий день Лубинец в своем Telegram-канале прокомментировал информацию от Симоньян и сообщил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных. Он также заявил, что Россия якобы сама затягивает этот процесс и отказывается утверждать предоставляемые Украиной списки для обменов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных