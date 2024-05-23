Москалькова попросила украинского омбудсмена ускорить обмен 500 военнопленных

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 22 мая опубликовала в своем Telegram-канале список с фамилиями 500 украинских военнопленных, которых Киев якобы отказывается обменивать на протяжении четырех месяцев. Самому младшему из них 19 лет, старшему – больше 60. Также она утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский отобрал на обмен 38 военнопленных, которые, по ее словам, являются членами националистического объединения «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).