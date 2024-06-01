Самолет с освобожденными из плена военными ВС РФ приземлился в России
Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими ночью 1 июня прилетел в Россию, сообщили «Известия».
«Эмоции необъяснимы. Просто я очень рад, что вернулся в Россию, что я дома», – сказал корреспонденту издания один из военнослужащих.
В Минобороны РФ позднее уточнили, что борт приземлился в Москве, где бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях ведомства. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», – добавили в МО.
31 мая Минобороны РФ сообщило, что по итогам переговоров из украинского плена возвращены 75 военнослужащих ВС РФ. Российская сторона, в свою очередь, также передала Украине 75 военнопленных ВСУ. Роль посредника при возвращении российских военнослужащих из плена выполнили Объединенные Арабские Эмираты.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приветствовала состоявшийся обмен пленными между РФ и Украиной и выразила надежду, что такие процессы будут происходить чаще.
23 мая сообщалось, что Москалькова направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена. Москалькова заявляла, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных.