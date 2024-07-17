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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95»

Ведомости

Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95», сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

95 военнослужащих Вооруженных сил России будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. В медицинских учреждениях Минобороны они пройдут лечение и реабилитацию.

Сейчас военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве. Содействие в возращении российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты.

В конце июня между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными по формуле «90 на 90»: 90 российских военнослужащих вернулись на родину, украинской стороне было передано столько же пленных. Предыдущий обмен также состоялся при посредничестве ОАЭ. 26 июня российские военнослужащие приземлились в Москве.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 23 мая сообщила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Лубинец в своем Telegram-канале говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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