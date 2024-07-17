Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 23 мая сообщила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Лубинец в своем Telegram-канале говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.