Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95»
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «95 на 95», сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
95 военнослужащих Вооруженных сил России будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. В медицинских учреждениях Минобороны они пройдут лечение и реабилитацию.
Сейчас военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве. Содействие в возращении российских военных оказали Объединенные Арабские Эмираты.
В конце июня между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными по формуле «90 на 90»: 90 российских военнослужащих вернулись на родину, украинской стороне было передано столько же пленных. Предыдущий обмен также состоялся при посредничестве ОАЭ. 26 июня российские военнослужащие приземлились в Москве.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 23 мая сообщила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. Лубинец в своем Telegram-канале говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.