Омбудсмен Украины Лубинец посетил российских пленных из Курской области
Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец посетил российских пленных из Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Москалькова заявила, что между Россией и Украиной складывается непростой диалог. Тем не менее стороны согласились посещать военнослужащих, которые находятся в плену, подчеркнула она. Российская сторона посещает украинских военных, а украинская – российских.
«Последнее посещение было наших военнослужащих, взятых в плен в Курске. Он [Лубинец] посетил, прислал мне видео. Это очень важно – не расчеловечиться и сохранить в себе милосердие», – сказала Москалькова, добавив, что 20 августа уполномоченный по правам человека в России посетила украинских военнопленных.
Столкновения Вооруженных сил (ВС) России и вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжаются в Курской области с 6 августа. В Курской и соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Власти объявили об эвакуации жителей ряда приграничных районов. К зоне боевых действий продолжают подтягиваться резервы российской армии.