Омбудсмен Украины Лубинец посетил российских пленных из Курской области

«Последнее посещение было наших военнослужащих, взятых в плен в Курске. Он [Лубинец] посетил, прислал мне видео. Это очень важно – не расчеловечиться и сохранить в себе милосердие», – сказала Москалькова, добавив, что 20 августа уполномоченный по правам человека в России посетила украинских военнопленных.