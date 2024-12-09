Москалькова: РФ передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 пленных
Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. Об этом сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», – уточнила Москалькова.
Она добавила, что обмены телами погибших в ходе спецоперации между Россией и Украиной продолжатся. Минобороны РФ осуществляет эти действия во взаимодействии с украинским оборонным ведомством.
Самолет Ил-76, выполнявший 24 января рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, был сбит украинской стороной в 11:15 мск из района села Липцы Харьковской области (находится под контролем Украины). В результате погибли 65 украинских военнослужащих для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что воздушное судно было сбито американской системой Patriot. На следующий день СКР сообщил, что по самолету были выпущены две зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса.