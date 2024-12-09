Москалькова: РФ передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 пленных

Самолет Ил-76, выполнявший 24 января рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, был сбит украинской стороной в 11:15 мск из района села Липцы Харьковской области (находится под контролем Украины). В результате погибли 65 украинских военнослужащих для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа.