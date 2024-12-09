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Москалькова: РФ передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 пленных

Ведомости

Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. Об этом сообщила «РИА Новости» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», – уточнила Москалькова.

Она добавила, что обмены телами погибших в ходе спецоперации между Россией и Украиной продолжатся. Минобороны РФ осуществляет эти действия во взаимодействии с украинским оборонным ведомством.

Самолет Ил-76, выполнявший 24 января рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, был сбит украинской стороной в 11:15 мск из района села Липцы Харьковской области (находится под контролем Украины). В результате погибли 65 украинских военнослужащих для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шесть членов экипажа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что воздушное судно было сбито американской системой Patriot. На следующий день СКР сообщил, что по самолету были выпущены две зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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