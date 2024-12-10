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Москалькова заявила о необходимости помочь желающим вернуться в Россию

Ведомости

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию людей, которые разделяют систему ценностей и историю страны. Об этом она заявила в интервью «РИА Новости».

Москалькова добавила, что нередко россияне за рубежом сталкиваются с проблемами в области здравоохранения или нарушением имущественных прав. Она также напомнила о существующей в России государственной программе добровольного переселения соотечественников.

Она также отметила, что в стране действуют механизмы возврата тех, кто продал все свое имущество в России перед отъездом. «Мы должны сделать все возможное для возвращения тех, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей. Это очень важно», — подчеркнула она.

Накануне, 9 декабря, в беседе с «Известиями» Москалькова отметила увеличение числа обращений за помощью в возвращении в Россию соотечественников, столкнувшихся с юридическими проблемами за границей. «Россияне за рубежом должны быть уверены, что Родина рядом и поддержит их», — заявила омбудсмен.

В тот же день Москалькова заявила о непрерывном диалоге с Международным комитетом Красного Креста по вопросу о пленных. Омбудсмен по правам человека напомнила, что президент МККК Мирьяна Сполярич приезжала в Москву в Дом прав человека дважды, а сотрудники комитета по правам человека РФ приезжали в Женеву в агентство по без вести пропавшим и в сам офис МККК. Именно тогда были определены «определенные алгоритмы действий по оказанию помощи друг другу», которые «работают».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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