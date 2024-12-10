Москалькова заявила о необходимости помочь желающим вернуться в Россию
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию людей, которые разделяют систему ценностей и историю страны. Об этом она заявила в интервью «РИА Новости».
Москалькова добавила, что нередко россияне за рубежом сталкиваются с проблемами в области здравоохранения или нарушением имущественных прав. Она также напомнила о существующей в России государственной программе добровольного переселения соотечественников.
Она также отметила, что в стране действуют механизмы возврата тех, кто продал все свое имущество в России перед отъездом. «Мы должны сделать все возможное для возвращения тех, кто считает себя соотечественником по культуре, историческим корням, взглядам и системе ценностей. Это очень важно», — подчеркнула она.
Накануне, 9 декабря, в беседе с «Известиями» Москалькова отметила увеличение числа обращений за помощью в возвращении в Россию соотечественников, столкнувшихся с юридическими проблемами за границей. «Россияне за рубежом должны быть уверены, что Родина рядом и поддержит их», — заявила омбудсмен.
В тот же день Москалькова заявила о непрерывном диалоге с Международным комитетом Красного Креста по вопросу о пленных. Омбудсмен по правам человека напомнила, что президент МККК Мирьяна Сполярич приезжала в Москву в Дом прав человека дважды, а сотрудники комитета по правам человека РФ приезжали в Женеву в агентство по без вести пропавшим и в сам офис МККК. Именно тогда были определены «определенные алгоритмы действий по оказанию помощи друг другу», которые «работают».