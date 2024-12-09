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Москалькова заявила о непрерывном диалоге с МККК по вопросу о пленных

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости» заявила о непрерывном диалоге с Международным комитетом Красного Креста по вопросу о пленных и без вести пропавших людях в ходе специальной военной операции.

«У меня очень, мне кажется, четко отстроенное отношение с Международным комитетом Красного Креста», – заявила она.

Омбудсмен по правам человека напомнила, что президент МККК Мирьяна Сполярич приезжала в Москву в Дом прав человека дважды, а сотрудники комитета по правам человека РФ приезжали в Женеву в агентство по без вести пропавшим и в сам офис МККК. Именно тогда были определены «определенные алгоритмы действий по оказанию помощи друг другу», которые «работают».

Кроме того, Москалькова подчеркнула факт сотрудничества России с украинским омбудсменом по этим вопросам.

Отдельно уполномоченный по правам человека отметила роль Министерства обороны РФ по обмену пленными и «их возвращению домой».

Москалькова неоднократно заявляла, что процесс обмена пленными и поиск пропавших без вести затягивается из-за украинской стороны.

2 ноября она писала в своем Telegram-канале о том, что Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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