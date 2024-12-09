Москалькова заявила о непрерывном диалоге с МККК по вопросу о пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью «РИА Новости» заявила о непрерывном диалоге с Международным комитетом Красного Креста по вопросу о пленных и без вести пропавших людях в ходе специальной военной операции.
«У меня очень, мне кажется, четко отстроенное отношение с Международным комитетом Красного Креста», – заявила она.
Омбудсмен по правам человека напомнила, что президент МККК Мирьяна Сполярич приезжала в Москву в Дом прав человека дважды, а сотрудники комитета по правам человека РФ приезжали в Женеву в агентство по без вести пропавшим и в сам офис МККК. Именно тогда были определены «определенные алгоритмы действий по оказанию помощи друг другу», которые «работают».
Кроме того, Москалькова подчеркнула факт сотрудничества России с украинским омбудсменом по этим вопросам.
Отдельно уполномоченный по правам человека отметила роль Министерства обороны РФ по обмену пленными и «их возвращению домой».
Москалькова неоднократно заявляла, что процесс обмена пленными и поиск пропавших без вести затягивается из-за украинской стороны.
2 ноября она писала в своем Telegram-канале о том, что Украина не дает согласие на принятие военнослужащих 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих дано согласие забрать только 279.