Москалькова заявила о непрерывном диалоге с МККК по вопросу о пленных

Омбудсмен по правам человека напомнила, что президент МККК Мирьяна Сполярич приезжала в Москву в Дом прав человека дважды, а сотрудники комитета по правам человека РФ приезжали в Женеву в агентство по без вести пропавшим и в сам офис МККК. Именно тогда были определены «определенные алгоритмы действий по оказанию помощи друг другу», которые «работают».