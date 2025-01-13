Песков заявил о сложностях в процессах обмена пленными с Украиной
Процесс обмена военнопленными идет нелегко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
«Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет нелегко. Но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену, поэтому работа будет продолжена», – сказал он.
Россия, добавил Песков, не обладает информацией о предложении президента Украины Владимира Зеленского об обмене двух северокорейских солдат на двух украинских военнопленных в случае с участием главы Северной Кореи Ким Чен Ына. «Мы не знаем, что там соответствует действительности: кто, кому, что предлагал», – добавил Песков.
В начале января стало известно, что большое количество солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен после неудавшихся контратак в Курской области.
В конце декабря Россия и Украина обменялись военнопленными. С подконтрольной Киеву территории вернулись 150 российских военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных вооруженных сил Украины.