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Песков заявил о сложностях в процессах обмена пленными с Украиной

Ведомости

Процесс обмена военнопленными идет нелегко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

«Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов. Мы заинтересованы в этом. Процесс идет нелегко. Но для нас важна жизнь каждого нашего военного, который находится в плену, поэтому работа будет продолжена», – сказал он.

Россия, добавил Песков, не обладает информацией о предложении президента Украины Владимира Зеленского об обмене двух северокорейских солдат на двух украинских военнопленных в случае с участием главы Северной Кореи Ким Чен Ына. «Мы не знаем, что там соответствует действительности: кто, кому, что предлагал», – добавил Песков.

В начале января стало известно, что большое количество солдат вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен после неудавшихся контратак в Курской области.

В конце декабря Россия и Украина обменялись военнопленными. С подконтрольной Киеву территории вернулись 150 российских военнослужащих, взамен переданы 150 военнопленных вооруженных сил Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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