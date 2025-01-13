Песков заявил о сложностях в процессах обмена пленными с Украиной

Россия, добавил Песков, не обладает информацией о предложении президента Украины Владимира Зеленского об обмене двух северокорейских солдат на двух украинских военнопленных в случае с участием главы Северной Кореи Ким Чен Ына. «Мы не знаем, что там соответствует действительности: кто, кому, что предлагал», – добавил Песков.