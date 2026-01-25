Российские силы ударили по объекту энергетической инфраструктуры Украины

В результате ударов ВС РФ в январе Киев практически полностью остался без электроснабжения. Украинское издание «Страна» писало, что более 75% территории Киева осталось без света. Столица и некоторые города страны остаются без света и отопления и сегодня. Кличко призывал жителей Киева покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом. Минобороны РФ заявило 9 января, что российские силы атаковали объекты на Украине в качестве ответа на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре.