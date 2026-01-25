Российские силы ударили по объекту энергетической инфраструктуры Украины
Российская армия поразила объект энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Удар был нанесен по энергообъекту, обеспечивающему работу военно-промышленного комплекса страны, заявили в ведомстве. Также ВС РФ нанесла удары по цеху производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 159 районах.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы HIMARS и 68 беспилотников.
Подразделения группировки «Север» поразили бригады ВСУ в районе Корчаковки, Сосновки, Кучеровки и Стецковки Сумской области. На Харьковском направлении поражение было нанесено украинским войскам возле населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области. ВСУ потеряли танк, боевую бронированную машину, 21 автомобиль, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия.
14 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении режима ЧС в украинской энергетике. Сообщалось, что в Киеве создадут круглосуточный координационный штаб, а правительство пересмотрит правила комендантского часа на период аномально холодной погоды. Учебные заведения, по его словам, могут перейти на дистанционный формат.
В результате ударов ВС РФ в январе Киев практически полностью остался без электроснабжения. Украинское издание «Страна» писало, что более 75% территории Киева осталось без света. Столица и некоторые города страны остаются без света и отопления и сегодня. Кличко призывал жителей Киева покинуть город в связи с проблемами с отоплением и светом. Минобороны РФ заявило 9 января, что российские силы атаковали объекты на Украине в качестве ответа на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в декабре.