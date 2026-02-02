Газета
Главная / Политика /

Второй раунд переговоров состоится в Абу-Даби 4–5 февраля

Москва, Киев и Вашингтон проводят трехсторонние встречи в ОАЭ с 23 января
Ведомости

Второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби состоится 4–5 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля уточнил, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинская делегация 2 февраля отправится в ОАЭ для участия в новом раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта с Россией.

Чем завершились переговоры США, Украины и России в ОАЭ

Политика / Международные новости

Москва, Киев и Вашингтон проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби с 23 января. Песков отмечал, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом. 30 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.

На следующий день спецпосланник американского президента Стив Уиткофф встретился во Флориде со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Ни одна из сторон не раскрыла подробностей обсуждения, но обе стороны назвали переговоры конструктивными.

Читайте также:Кто такой Стив Уиткофф
