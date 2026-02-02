Второй раунд переговоров состоится в Абу-Даби 4–5 февраля

Второй раунд переговоров состоится в Абу-Даби 4–5 февраляМосква, Киев и Вашингтон проводят трехсторонние встречи в ОАЭ с 23 января
Второй раунд работы трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности в Абу-Даби состоится 4–5 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля уточнил, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон.
1 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что украинская делегация 2 февраля отправится в ОАЭ для участия в новом раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта с Россией.
Москва, Киев и Вашингтон проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби с 23 января. Песков отмечал, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом. 30 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.
На следующий день спецпосланник американского президента Стив Уиткофф встретился во Флориде со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым. Ни одна из сторон не раскрыла подробностей обсуждения, но обе стороны назвали переговоры конструктивными.