Второй раунд переговоров состоится в Абу-Даби 4–5 февраля

Москва, Киев и Вашингтон проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби с 23 января. Песков отмечал, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом. 30 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире.