Песков рассказал, что считает прогрессом в контактах по Украине

Первый очный раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США состоялся в ОАЭ 23–24 января. В повестку вошли вопросы параметров прекращения огня, создания буферных зон и механизмов контроля за ними. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».