Песков рассказал, что считает прогрессом в контактах по Украине
Обсуждение набора сложных тем, связанных с урегулированием украинского кризиса, на экспертном уровне уже можно считать прогрессом, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, дальше все будет зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса», – сказал он.
В ходе брифинга Песков охарактеризовал начало переговоров по Украине как «сложное». Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа об «очень хорошем развитии событий» на переговорах в Абу-Даби.
Первый очный раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США состоялся в ОАЭ 23–24 января. В повестку вошли вопросы параметров прекращения огня, создания буферных зон и механизмов контроля за ними. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что Россия после подписания мирного договора с Украиной готова направить на восстановление территорий, пострадавших в ходе конфликта, оставшиеся в США замороженные российские активы – за вычетом $1 млрд, который обещала выделить в «Совет мира».
Следующая встреча делегаций трех стран намечена на 1 февраля в Абу-Даби, стороны продолжат поиск дипломатического урегулирования конфликта.