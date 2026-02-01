Газета
Украинская делегация вылетит в Абу-Даби для нового раунда переговоров 2 февраля

Ведомости

Украинская делегация 2 февраля отправится в Абу-Даби (ОАЭ) для участия в новом раунде трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, достигнута договоренность о встрече «на должном уровне», которая запланирована на следующую неделю, в среду и четверг. «В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – заявил он.

Президент Украины также поручил провести совещание в воскресенье для согласования рамок предстоящих обсуждений.

Читайте также:Трамп: Россия и Украина «очень близки» к прекращению конфликта

Ранее Зеленский называл 4 и 5 февраля в качестве дат для переговоров в столице ОАЭ.

Россия, Украина и США с 23 января проводят трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что обсуждение сложных тем, связанных с урегулированием конфликта, на экспертном уровне уже является прогрессом, и охарактеризовал начало этих переговоров как сложное.

Российскую делегацию на тех переговорах возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков, украинскую – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

