Уиткофф может посетить встречу России и Украины в Абу-Даби
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может посетить Абу-Даби и принять участие во встрече представителей РФ и Украины. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее участие американской стороны не планировалось.
«Уиткофф останавливается в Израиле по пути в Абу-Даби, где в среду и четверг он проведет очередной раунд переговоров с Россией и Украиной», – говорится в сообщении.
Второй раунд переговоров состоится в Абу-Даби 4–5 февраля, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнял, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон.
30 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире. После этого заявления Уиткофф встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым во Флориде. Обе стороны назвали переговоры конструктивными, не раскрыв подробностей.