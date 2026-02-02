Уиткофф может посетить встречу России и Украины в Абу-Даби

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может посетить Абу-Даби и принять участие во встрече представителей РФ и Украины. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее участие американской стороны не планировалось.