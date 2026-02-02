Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уиткофф может посетить встречу России и Украины в Абу-Даби

Ведомости

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может посетить Абу-Даби и принять участие во встрече представителей РФ и Украины. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее участие американской стороны не планировалось.

«Уиткофф останавливается в Израиле по пути в Абу-Даби, где в среду и четверг он проведет очередной раунд переговоров с Россией и Украиной», – говорится в сообщении.

Второй раунд переговоров состоится в Абу-Даби 4–5 февраля, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнял, что переговоры изначально были запланированы на 1 февраля, но потребовалась дополнительная стыковка графиков сторон.

30 января президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия и Украина «очень близки» к заключению соглашения о мире. После этого заявления Уиткофф встретился со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым во Флориде. Обе стороны назвали переговоры конструктивными, не раскрыв подробностей.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте