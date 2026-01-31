Каковы причины и перспективы паузы в ударах по энергетике Украины

В свою очередь, в декабре 2025 и январе 2026 г. усилились и атаки на украинскую энергетику и ее способность обеспечивать крупные города, в частности столицу страны Киев. А Трамп заявил о просьбе прекратить удары, отвечая на вопрос журналиста в связи с прогнозом Укргидрометцентра о похолодании на Украине в начале февраля до минус 27 градусов. В Днепропетровске и области без света оказалось от 800 000 до 1 млн абонентов. В Одессе в январе 2026 г. без света, частично воды и тепла регулярно оставалось до 30 000 абонентов. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщал об отключении электричества для 80% абонентов Харькова и области. В предшествовавшие дни он называл числа в 520 000 абонентов без энергии.