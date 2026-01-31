Каковы причины и перспективы паузы в ударах по энергетике Украины

Каковы причины и перспективы паузы в ударах по энергетике УкраиныЭто уже второй такой мораторий со стороны Москвы с весны 2025 года
Армия России приостанавливает удары по энергетическим объектам Украины по просьбе президента США Дональда Трампа для «создания благоприятных условий переговоров» с Украиной в феврале. Это подтвердил 30 января журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Трамп обратился с личной просьбой к президенту [России Владимиру] Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров», – сказал Песков. Он не уточнил, является ли этот мораторий на удары взаимным с Украиной.
На 1 февраля планируется новый этап переговоров в Абу-Даби. Он должен продолжить трехстороннюю встречу по вопросам безопасности при участии делегаций России, Украины и США там же 23-24 января.
Накануне, 29 января свою просьбу к Путину о прекращении ударов по энергообъектам Украины подтвердил Трамп. Как сообщил журналистам президент США на совещании в Белом доме с членами своей администрации, он «лично попросил президента Путина в течение недели не обстреливать Киев и другие города»: «Он согласился. Это здорово» (цитата по трансляции белого дома на YouTube).
Тогда Кремль не комментировал эти слова.
«Прямого диалога, прямых договоренностей по этому поводу между нами и Россией не было», – сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов (цитата по «Громадське»). В то же время президент Украины отметил: «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике». Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – добавил он.
Чуть позже журналист Financial Times (FT) Кристофер Миллер со ссылкой на источники сообщил у себя в соцсети Х, что украинские власти о просьбе Трампа к России о моратории на удары по энергетике узнали лишь из публичного выступления президента США.
Это уже не первое энергетическое перемирие, объявленное Россией за год. Весной 2025 г. по итогам переговоров Путина и Трампа с 19 марта 30 дней действовал односторонний мораторий с российской стороны. Несмотря на это, Украина наносила удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, есть доли американских и российских инвесторов) и нефтепроводу «Дружба». Позже мораторий не продлевался. Идею «энергетического перемирия», высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном в декабре 2025 г., Москва не поддержала.
Принятие Россией предложения по энергоперемирию сделано для благоприятного фона не столько в переговорах с Украиной, сколько с США, считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. Иными словами, продолжает он, в Кремле пошли навстречу Трампу по наименее значимому для Москвы вопросу, чтобы укрепить позиции по более значимым.
В ситуации с энергоперемирием января-февраля 2026 г. есть как минимум два отличия от моратория марта-апреля 2025 г., отмечает Силаев. Первым отличием является то, что весной 2025 г. от России требовали перемирия по линии боевого соприкносновения, и односторонний мораторий на некоторые удары был средством уйти от этого давления, поясняет эксперт. «Сейчас российская переговорная позиция скорее наступательная, задача дипломатии Москвы состоит в том, чтобы избежать возвращения Вашингтона к “байденовской политике”», – говорит эксперт.
В то же время с ноября 2025 по январь 2026 г. экипажи как минимум семи судов, шедших из России, сообщали об атаках дронов в нейтральных водах Черном море у берегов Турции. Некоторые из атак позже подтвердили в Минобороны России, атрибутировав их как украинские. Кроме того, вновь продолжились атаки в том числе по инфраструктуре КТК, что даже вызвало в начале января протест МИД Казахстана в адрес МИД Украины. Власти регионов Черноземья также сообщают об ударах.
В свою очередь, в декабре 2025 и январе 2026 г. усилились и атаки на украинскую энергетику и ее способность обеспечивать крупные города, в частности столицу страны Киев. А Трамп заявил о просьбе прекратить удары, отвечая на вопрос журналиста в связи с прогнозом Укргидрометцентра о похолодании на Украине в начале февраля до минус 27 градусов. В Днепропетровске и области без света оказалось от 800 000 до 1 млн абонентов. В Одессе в январе 2026 г. без света, частично воды и тепла регулярно оставалось до 30 000 абонентов. Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщал об отключении электричества для 80% абонентов Харькова и области. В предшествовавшие дни он называл числа в 520 000 абонентов без энергии.
В Минобороны России говорят, что цель атак – объекты ТЭК, которые способствуют функционированию военных и военно-промышленных объектов Украины.
По словам эксперта Финансовой академии при правительстве России Игоря Юшкова, удары методично выбивают тепловую генерацию, в том числе, в Киеве и области, оставляя невредимыми АЭС. Юшков отмечает, что в эту зиму чинить поврежденные блоки на Украине уже не успевают, а выбытие ТЭС приводит к проблемам не только с генерацией электричества, но и тепла, поскольку она происходит там же.
Вторым отличием от ситуации с «энергоперемирием» марта-апреля 2025 г. является то, что в марте прошлого года в Киеве думали, что обмен ударами по инфраструктурным объектам может быть симметричным, продолжает Силаев. «Но сейчас о симметрии речь не идет», – говорит эксперт.
Юшков допускает, что мораторий, если он окажется взаимным, может иметь и попутные внутриполитические и внутриэкономические цели. В частности, по мнению Юшкова, это может облегчить положение с энергоснабжением приграничных регионов и снять запрет на экспорт бензина из России, тем более, что в конце января 2026 г. Минэнерго уже сделало соответствующее предложение.
Силаев замечает, что пока из-за недостатка информации затруднительно судить, достигнуты поставленные для ударов по украинской энергетике цели. «Но точно можно сказать, что мораторий с 29 января по 1 февраля практически не связывает военным руки. По длительности он сопоставим с обычными паузами между крупными атаками», – полагает эксперт.