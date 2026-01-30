Газета
Главная / Политика /

Чем важны переговоры России и ОАЭ, состоявшиеся в Кремле

Президент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян прибыл в Москву через несколько дней после переговоров по Украине в Абу-Даби
Елена Мухаметшина
Нурлан Гасымов
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Лидер ОАЭ приехал в Москву через четыре дня после завершения в Абу-Даби трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине и в преддверии новой встречи там же между представителями России и Украины

В Кремле 29 января прошли переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, который прибыл в Россию с официальным визитом. Это второй приезд эмиратской делегации во главе с лидером страны за год – прошлая встреча в Кремле проходила 7 августа 2025 г. В московском аэропорту гостей встречал первый вице-премьер Денис Мантуров. Уже по традиции многие из членов делегации ОАЭ, несмотря на многодневный московский снегопад, прибыли в Кремль в кроссовках. Самим переговорам предшествовала церемония официальной встречи лидеров России и ОАЭ, а также членов делегаций двух стран в Георгиевском зале.

Делегации с обеих сторон были весьма представительные (см. врез).

Особое внимание журналистов было приковано к двум участникам событий – начальнику Главного управления Генштаба Игорю Костюкову и главе РФПИ Кириллу Дмитриеву. Они возглавляют с российской стороны переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине – по безопасности и экономическим вопросам соответственно. В Абу-Даби 23 и 24 января проходило заседание трехсторонней группы (Россия, Украина и США) по безопасности.

Аль Нахайян встречался перед переговорами с российскими, украинскими и американскими переговорщиками, в том числе с Костюковым. Кроме того, 25 января лидер ОАЭ принимал Дмитриева, который передал ему послание от Путина и поблагодарил за организацию переговоров по украинскому кризису.

Продолжение переговоров группы по безопасности будет 1 февраля. Правда, уже без участия американцев, говорил госсекретарь США Марко Рубио. Кремль и Банковая официально это не подтверждали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что до дня встречи будут согласовываться «модальности» и сделают все, «чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога». Костюков на вопрос журналистов о том, будет ли сложнее на переговорах без участия американцев, ответил: «А когда было легко?»

О чем говорили президенты

Переговоры сразу начались в составе делегаций. Путин тепло поприветствовал Аль Нахайяна в Москве, напомнил, что в этом году исполняется 55 лет установлению дипломатических отношений между Россией и ОАЭ. Торговый оборот между странами растет, действует межправительственная комиссия, которая месяц назад собиралась в Дубае, где тогда же проходил российско-эмиратский бизнес-форум, напомнил Путин. По его словам, РФПИ и фонд Mubadala реализовали более 60 проектов, страны взаимодействуют в сфере технологий, промышленности, энергетики, гуманитарных вопросах. К примеру, туристический поток россиян в ОАЭ за девять месяцев 2025 г. составил 1,5 млн человек.

«Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обменов удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории ОАЭ контактов в различных формах», – подчеркнул Путин. Он поблагодарил Аль Нахайяна за обеспечение проведения трехсторонних переговоров рабочей группы по безопасности.

Россия и ОАЭ также ведут диалог в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, в частности по палестинско-израильскому конфликту. «Принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», – сказал Путин. Россия также следит за тем, что происходит в Иране, отметил он. Президент предложил сначала высказаться на переговорах членам делегаций по «всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам», а потом обсудить все это тет-а-тет за рабочим обедом.

Аль Нахайян поблагодарил Путина за гостеприимство и пожелал, чтобы 2026-й «стал годом прогресса и развития в России и годом процветания двусторонних отношений». По его словам, Россию и ОАЭ связывают отношения партнерства, устойчивого сотрудничества в целях развития в различных направлениях: экономике, энергетике, инвестициях, торговле, технологиях и др. «Мы настроены на укрепление этих отношений», – сказал он. По его словам, этому будет способствовать соглашение об услугах и торговле, которое было подписано в августе 2025 г.

Гость поблагодарил Путина за то, что он способствует работе ОАЭ «по содействию обмену пленными и заключенными между Россией и Украиной»: «Это очень важный гуманитарный вопрос». По его словам, ОАЭ всячески поддерживают любые усилия, направленные на достижение политико-дипломатических решений конфликтов, которые бы способствовали установлению мира. После этого протокольная часть встречи завершилась.

Переговоры в расширенном составе продлились около часа, затем лидеры двух стран общались вдвоем – около трех часов.

Смысл встречи

Двусторонние переговоры глав России и ОАЭ в первую очередь посвящены будущей второй встрече российских, американских и украинских представителей в Абу-Даби при посредничестве эмиратских властей, полагает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Возможно, в ходе диалога с Путиным Аль Нахайян должен был передать ему послание от президентов США или Украины и выяснить на месте настроение российской стороны, допустил политолог.

Главы государств, безусловно, обменяются информацией относительно российско-украинского конфликта на фоне запланированных на 1 февраля в Абу-Даби переговоров, согласен программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.

Также он отметил, что поездка Аль Нахайяна в Москву не приурочена к визиту накануне в Кремль временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Встречи лидеров России и ОАЭ с 2022 г. носят регулярный характер, а Эмираты – второй после Турции по значимости торгово-экономический партнер России на Ближнем Востоке: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот приблизился к $10 млрд, напоминает востоковед. Оба государства, продолжил эксперт, тесно сотрудничают в сфере энергетики, логистики и промышленных технологий.

Состав делегаций

В Москву приехали руководитель инвеступравления Абу-Даби Хемед Аль Нахайян, замминистра по делам президентства по особым вопросам ОАЭ Хамдан Аль Нахайян, советник по особым вопросам в министерстве по делам президентства Мухаммед Аль Нахайян, министр промышленности Султан Аль-Джабер, министр внешней торговли Тани Аз-Зейюди, председатель центробанка Халед Балама и представители вооруженных сил страны. С российской стороны кроме первого вице-премьера Дениса Мантурова это глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Патрушев, заместители руководителя администрации президента Дмитрий Песков и Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, глава Минпромторга и председатель с российской стороны межправкомиссии России и ОАЭ Антон Алиханов, министр экономразвития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Чечни Рамзан Кадыров, президент Сбербанка Герман Греф, президент ВТБ Андрей Костин, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и др.

Абу-Даби сегодня проводит масштабную экономическую программу по диверсификации своей экономики, а Россия на этом направлении может стать для ОАЭ существенным подспорьем, говорит Бочаров. «Появлялись не подтвержденные официально сообщения, что есть сотрудничество в области параллельного импорта, а также использования теневого флота для транспортировки и экспорта российской нефти», – объясняет эксперт. Кроме того, при помощи России ОАЭ рассматривают возможность использовать БРИКС (входит с 2024 г.) как площадку для продвижения Абу-Даби своих национальных интересов в глобальной политике и укрепления имиджа, продолжает Бочаров.

Еще одной важной темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана в контексте возможного удара по Исламской Республике, предполагает Гасанов. Аль Нахайян, вероятно, попытается убедить российского президента совместно выступить в качестве посредника для деэскалации ситуации, говорит эксперт: «Власти ОАЭ не заинтересованы в новой региональной войне, поскольку она потенциально может привести к перекрытию Ормузского пролива – жизненно важной водной артерии, по которой аравийские государства поставляют энергоресурсы на мировой рынок».

Гасанов также допустил совместное участие в экономическом и военном восстановлении Сирии, возможно, за счет финансовых ресурсов Абу-Даби. По ближневосточной повестке стороны, вероятно, проведут сверку часов по ситуации вокруг Ирана, Сирии и сектора Газа, особенно в контексте формирующегося «Совета мира», в котором эмиратские власти рассчитывают играть важную роль, говорит Бочаров.

ОАЭ приняли приглашение в «Совет мира», инициированный президентом США Дональдом Трампом. МИД России изучает поступившие по этой теме документы, но Москва готова направить в совет $1 млрд из замороженных в США российских средств, говорил ранее Путин.

