Чем важны переговоры России и ОАЭ, состоявшиеся в Кремле

Россия и ОАЭ также ведут диалог в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, в частности по палестинско-израильскому конфликту. «Принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», – сказал Путин. Россия также следит за тем, что происходит в Иране, отметил он. Президент предложил сначала высказаться на переговорах членам делегаций по «всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам», а потом обсудить все это тет-а-тет за рабочим обедом.