Чем важны переговоры России и ОАЭ, состоявшиеся в Кремле

Чем важны переговоры России и ОАЭ, состоявшиеся в КремлеПрезидент ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян прибыл в Москву через несколько дней после переговоров по Украине в Абу-Даби
В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Лидер ОАЭ приехал в Москву через четыре дня после завершения в Абу-Даби трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине и в преддверии новой встречи там же между представителями России и Украины
В Кремле 29 января прошли переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, который прибыл в Россию с официальным визитом. Это второй приезд эмиратской делегации во главе с лидером страны за год – прошлая встреча в Кремле проходила 7 августа 2025 г. В московском аэропорту гостей встречал первый вице-премьер Денис Мантуров. Уже по традиции многие из членов делегации ОАЭ, несмотря на многодневный московский снегопад, прибыли в Кремль в кроссовках. Самим переговорам предшествовала церемония официальной встречи лидеров России и ОАЭ, а также членов делегаций двух стран в Георгиевском зале.
Делегации с обеих сторон были весьма представительные (см. врез).
Особое внимание журналистов было приковано к двум участникам событий – начальнику Главного управления Генштаба Игорю Костюкову и главе РФПИ Кириллу Дмитриеву. Они возглавляют с российской стороны переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине – по безопасности и экономическим вопросам соответственно. В Абу-Даби 23 и 24 января проходило заседание трехсторонней группы (Россия, Украина и США) по безопасности.
Аль Нахайян встречался перед переговорами с российскими, украинскими и американскими переговорщиками, в том числе с Костюковым. Кроме того, 25 января лидер ОАЭ принимал Дмитриева, который передал ему послание от Путина и поблагодарил за организацию переговоров по украинскому кризису.
Продолжение переговоров группы по безопасности будет 1 февраля. Правда, уже без участия американцев, говорил госсекретарь США Марко Рубио. Кремль и Банковая официально это не подтверждали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что до дня встречи будут согласовываться «модальности» и сделают все, «чтобы обеспечить возможность для продолжения диалога». Костюков на вопрос журналистов о том, будет ли сложнее на переговорах без участия американцев, ответил: «А когда было легко?»
О чем говорили президенты
Переговоры сразу начались в составе делегаций. Путин тепло поприветствовал Аль Нахайяна в Москве, напомнил, что в этом году исполняется 55 лет установлению дипломатических отношений между Россией и ОАЭ. Торговый оборот между странами растет, действует межправительственная комиссия, которая месяц назад собиралась в Дубае, где тогда же проходил российско-эмиратский бизнес-форум, напомнил Путин. По его словам, РФПИ и фонд Mubadala реализовали более 60 проектов, страны взаимодействуют в сфере технологий, промышленности, энергетики, гуманитарных вопросах. К примеру, туристический поток россиян в ОАЭ за девять месяцев 2025 г. составил 1,5 млн человек.
«Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обменов удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории ОАЭ контактов в различных формах», – подчеркнул Путин. Он поблагодарил Аль Нахайяна за обеспечение проведения трехсторонних переговоров рабочей группы по безопасности.
Россия и ОАЭ также ведут диалог в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, в частности по палестинско-израильскому конфликту. «Принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем», – сказал Путин. Россия также следит за тем, что происходит в Иране, отметил он. Президент предложил сначала высказаться на переговорах членам делегаций по «всем наиболее чувствительным и важным для нас вопросам», а потом обсудить все это тет-а-тет за рабочим обедом.
Аль Нахайян поблагодарил Путина за гостеприимство и пожелал, чтобы 2026-й «стал годом прогресса и развития в России и годом процветания двусторонних отношений». По его словам, Россию и ОАЭ связывают отношения партнерства, устойчивого сотрудничества в целях развития в различных направлениях: экономике, энергетике, инвестициях, торговле, технологиях и др. «Мы настроены на укрепление этих отношений», – сказал он. По его словам, этому будет способствовать соглашение об услугах и торговле, которое было подписано в августе 2025 г.
Гость поблагодарил Путина за то, что он способствует работе ОАЭ «по содействию обмену пленными и заключенными между Россией и Украиной»: «Это очень важный гуманитарный вопрос». По его словам, ОАЭ всячески поддерживают любые усилия, направленные на достижение политико-дипломатических решений конфликтов, которые бы способствовали установлению мира. После этого протокольная часть встречи завершилась.
Переговоры в расширенном составе продлились около часа, затем лидеры двух стран общались вдвоем – около трех часов.
Смысл встречи
Двусторонние переговоры глав России и ОАЭ в первую очередь посвящены будущей второй встрече российских, американских и украинских представителей в Абу-Даби при посредничестве эмиратских властей, полагает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Возможно, в ходе диалога с Путиным Аль Нахайян должен был передать ему послание от президентов США или Украины и выяснить на месте настроение российской стороны, допустил политолог.
Главы государств, безусловно, обменяются информацией относительно российско-украинского конфликта на фоне запланированных на 1 февраля в Абу-Даби переговоров, согласен программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров.
Также он отметил, что поездка Аль Нахайяна в Москву не приурочена к визиту накануне в Кремль временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Встречи лидеров России и ОАЭ с 2022 г. носят регулярный характер, а Эмираты – второй после Турции по значимости торгово-экономический партнер России на Ближнем Востоке: по итогам прошлого года двусторонний товарооборот приблизился к $10 млрд, напоминает востоковед. Оба государства, продолжил эксперт, тесно сотрудничают в сфере энергетики, логистики и промышленных технологий.
Состав делегаций
Абу-Даби сегодня проводит масштабную экономическую программу по диверсификации своей экономики, а Россия на этом направлении может стать для ОАЭ существенным подспорьем, говорит Бочаров. «Появлялись не подтвержденные официально сообщения, что есть сотрудничество в области параллельного импорта, а также использования теневого флота для транспортировки и экспорта российской нефти», – объясняет эксперт. Кроме того, при помощи России ОАЭ рассматривают возможность использовать БРИКС (входит с 2024 г.) как площадку для продвижения Абу-Даби своих национальных интересов в глобальной политике и укрепления имиджа, продолжает Бочаров.
Еще одной важной темой переговоров стала ситуация вокруг Ирана в контексте возможного удара по Исламской Республике, предполагает Гасанов. Аль Нахайян, вероятно, попытается убедить российского президента совместно выступить в качестве посредника для деэскалации ситуации, говорит эксперт: «Власти ОАЭ не заинтересованы в новой региональной войне, поскольку она потенциально может привести к перекрытию Ормузского пролива – жизненно важной водной артерии, по которой аравийские государства поставляют энергоресурсы на мировой рынок».
Гасанов также допустил совместное участие в экономическом и военном восстановлении Сирии, возможно, за счет финансовых ресурсов Абу-Даби. По ближневосточной повестке стороны, вероятно, проведут сверку часов по ситуации вокруг Ирана, Сирии и сектора Газа, особенно в контексте формирующегося «Совета мира», в котором эмиратские власти рассчитывают играть важную роль, говорит Бочаров.
ОАЭ приняли приглашение в «Совет мира», инициированный президентом США Дональдом Трампом. МИД России изучает поступившие по этой теме документы, но Москва готова направить в совет $1 млрд из замороженных в США российских средств, говорил ранее Путин.