В Кремле проходят переговоры Путина и президента ОАЭ Аль Нахайяна

Россия и ОАЭ также ведут диалог в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, в частности, по палестинско-израильскому конфликту. «Принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечить долгосрочную стабильность в регионе», – сказал Путин. Россия также следит за тем, что происходит в Иране, отметил он. Сначала переговоры пройдут в расширенном составе, затем состоится рабочий обед. «Где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам», – сказал Путин.