В Кремле проходят переговоры Путина и президента ОАЭ Аль Нахайяна

В Кремле проходят переговоры Путина и президента ОАЭ Аль НахайянаОдной из тем переговоров может стать конфликт на Украине
В Кремле 29 января проходят переговоры Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, который прибыл в Россию с официальным визитом. Переговорам в Кремле предшествовала церемония официальной встречи лидеров России и ОАЭ, а также членов делегаций двух стран в Георгиевском зале.
Среди членов российской делегации, кроме представителей администрации президента и правительства, – начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Они возглавляют с российской стороны переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине – по безопасности и экономическим вопросам соответственно. На прошлой неделе Аль Нахайян принимал Костюкова и Дмитриева в Абу-Даби. Там проходило заседание трехсторонней группы по безопасности. Продолжение переговоров группы по безопасности будет 1 февраля, правда, уже без участия американской стороны.
Путин тепло поприветствовал Аль Нахайяна и его делегацию в Москве, напомнил, что в этом году исполняется 55 лет установлению дипломатических отношений между Россией и ОАЭ. «Мы высоко ценим ваш личный значительный вклад в продвижение всего комплекса российско-эмиратского стратегического партнерства, которое носит многоплановый и обоюдовыгодный характер», – сказал Путин.
По его словам, диалог России и ОАЭ развивается на уровне правительств, парламентов, министерств, ведомств, делового сообщества. Торговый оборот между странами растет, действует межправительственная комиссия, которая месяц назад собиралась в Абу-Даби, где тогда же проходил российско-эмиратский бизнес-форум, напомнил Путин. По его словам, РФПИ и Фонд Мубадала реализовали более 60 проектов, страны взаимодействуют в сфере технологий, промышленности, энергетики, в гуманитарных вопросах. К примеру, туристический поток россиян в ОАЭ за девять месяцев 2025 г. составил 1,5 млн человек.
«Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса, вклад в проведение обмена удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории ОАЭ контактов в различных формах», – подчеркнул Путин. Он поблагодарил Аль Нахайяна за обеспечение проведения на прошлой неделе трехсторонних переговоров рабочей группы по безопасности.
Россия и ОАЭ также ведут диалог в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, в частности, по палестинско-израильскому конфликту. «Принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире и безопасности с Израилем. Это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечить долгосрочную стабильность в регионе», – сказал Путин. Россия также следит за тем, что происходит в Иране, отметил он. Сначала переговоры пройдут в расширенном составе, затем состоится рабочий обед. «Где мы с вами с глазу на глаз могли бы поговорить по всем этим проблемам», – сказал Путин.
Аль Нахайян поблагодарил Путина за гостеприимство и пожелал, чтобы 2026 г. «стал годом прогресса и развития в России и годом процветания двусторонних отношений». По его словам, Россию и ОАЭ связывают отношения «партнерства, устойчивого сотрудничества в целях развития в различных направлениях» – в экономике, энергетике, инвестициях, торговле, технологиях и др. «Мы настроены на укрепление этих отношений и реализацию целей развития и партнерства в интересах обеих стран», – сказал он. По его словам, соглашение об услугах и торговле, которое было подписано в августе 2025 г., будет способствовать расширению взаимных инвестиций.
«Господин президент, я благодарю вас за то, что вы способствуете нашей работе по содействию обмену пленными и заключенными между Россией и Украиной. Это очень важный гуманитарный вопрос», – заявил Аль Нахайян. По его словам, ОАЭ всячески поддерживает любые усилия, направленные на достижение политико-дипломатических решений конфликтов, которые бы вели к установлению мира.
У Путина и Аль Нахайяна сложился «очень доверительный, конструктивный уровень отношений, личных в том числе, что позволяет обсуждать самые сложные вопросы», говорил Песков. «Что касается двусторонних отношений, то Эмираты – это главный наш торговый партнер в арабском мире. У нас существенно растет за последнее время объем взаимного товарооборота. Мы развиваем отношения практически во всех областях, делаем это успешно и на взаимовыгодной основе», – отмечал представитель Кремля.