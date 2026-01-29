В Кремле прошли российско-сирийские переговоры

Москва неоднократно заявляла о том, что готова оказать помощь в восстановлении страны после кризиса, а также что поддерживает единство, территориальную целостность и суверенитет Сирии. Аш-Шараа же обещал соблюдать все существующие российско-сирийские соглашения, особенно в части сохранения российского военного присутствия на базе ВМФ в Тартусе и на авиабазе «Хмеймим» у Латакии на берегу Средиземного моря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам 28 января, что не сомневается, что темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии, будут затронуты на переговорах. В сентябре 2025 г. сирийский суд заочно арестовал экс-президента страны Башара Асада по обвинению в умышленном убийстве. Песков 28 января отказался комментировать тему с выдачей Асада.