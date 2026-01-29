В Кремле прошли российско-сирийские переговоры

В Кремле прошли российско-сирийские переговорыВстреча Владимира Путина и Ахмеда аш-Шараа прошла на фоне напряженности в курдских районах Сирии
Россия внимательно наблюдает за усилиями аш-Шараа восстановить территориальную целостность страны, сказал на встрече российский лидер. Он поздравил руководителя Сирии с тем, что этот процесс «набирает обороты», и выразил надежду, что интеграция Заевфратья – важный шаг для этого.
Российские и сирийские ведомства начали активную работу после прошлого визита аш-Шараа, в частности большая межведомственная делегация правительства России посетила Сирию, напомнил Путин. По его словам, намечены мероприятия по линии промышленности, спорта, медицины, строительства. «Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», – отметил Путин.
Аш-Шараа напомнил, что всего было 12 визитов между делегациями двух стран, после того как он возглавил Сирию. По его словам, за прошлый год Сирия прошла очень большой путь, связанный с объединением территории. Россия играет большую роль в стабилизации ситуации как в Сирии, так и во всем регионе, за это аш-Шараа выразил благодарность Путину. После этого протокольная часть встречи закончилась.
В российскую делегацию на переговорах вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков, министр строительства Ирек Файзуллин, министр финансов Антон Силуанов и директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Аш-Шараа во второй раз приезжает в Москву после захвата в декабре 2024 г. власти в стране возглавлявшейся им до марта 2025 г. группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам
Москва неоднократно заявляла о том, что готова оказать помощь в восстановлении страны после кризиса, а также что поддерживает единство, территориальную целостность и суверенитет Сирии. Аш-Шараа же обещал соблюдать все существующие российско-сирийские соглашения, особенно в части сохранения российского военного присутствия на базе ВМФ в Тартусе и на авиабазе «Хмеймим» у Латакии на берегу Средиземного моря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам 28 января, что не сомневается, что темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии, будут затронуты на переговорах. В сентябре 2025 г. сирийский суд заочно арестовал экс-президента страны Башара Асада по обвинению в умышленном убийстве. Песков 28 января отказался комментировать тему с выдачей Асада.
Российско-сирийские переговоры проходят на фоне продолжающегося кризиса между Дамаском и курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Сирии, а также эвакуации оттуда российских военных – с аэродрома у города Эль-Камышлы провинции Хасака на авиабазу Хмеймим. О передислокации российских военных из региона ранее сообщал телеканал Kurdistan24. Российские военные использовали аэродром в Эль-Камышлы для миротворческой миссии еще во время правления Асада.
В январе 2026 г. силы новых властей Сирии начали атаки против Сирийских демократических сил (СДС) на северо-востоке страны, основу которых составляли курдские отряды. Накануне приезда аш-Шараа в Москву стало известно, что он и командующий СДС Мазлум Абди договорились о размещении сил внутренней безопасности в Эль-Хасеке и Эль-Камышлы. Курдские бойцы войдут в правительственные войска после прекращения боевых действий.
В ноябре 2025 г. аш-Шараа посещал Вашингтон, где встречался с Дональдом Трампом. Они договорились вместе бороться против «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ), также США смягчили часть санкций в отношении страны. 27 января, накануне визита лидера Сирии в Москву, Трамп сообщил, что провел по телефону «замечательный разговор» с аш-Шараа.
К визиту аш-Шараа в Москву частично подтолкнули недавние события на северо-востоке Сирии, полагает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. Россия по различным каналам поддерживала контакты со всеми сторонами фрагментированной Арабской Республики еще при правительстве Асада, а также традиционно имеет относительно дружественные связи с различными курдскими силами в регионе. Поэтому, продолжает эксперт, на переговорах сирийское руководство, по всей видимости, попытается убедить российские власти использовать свои возможности для стабилизации ситуации в стране.
Во время переговоров главы государств затронут вопросы развития двустороннего торгово-экономического и политического сотрудничества, уверен Садыгзаде. Если предыдущий визит аш-Шараа в Москву был приурочен к перезапуску российско-сирийских отношений, а также снятию препятствий для российского продовольственного экспорта в страну, то сегодня стороны наверняка поднимут тему энергетического сотрудничества с возможным привлечением российских компаний для работ на отвоеванных у курдов территориях, допустил востоковед.
Кроме того, Дамаск попытается заручиться политической и военной поддержкой Москвы на случай потенциально новой войны США и Израиля против Ирана, считает Садыгзаде: «Очевидно, Сирия не желает быть втянутой в региональный конфликт. Вероятно, на переговорах аш-Шараа затронет вопрос двустороннего военного сотрудничества и поставок российских вооружений».
Российско-сирийские переговоры – показатель постепенного восстановления утраченных позиций России в Сирии после свержения Асада, считает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. Позитивным сигналом служит восстановление торгово-экономических связей двух стран, несмотря на интерес к этому региону США и Европы, говорит эксперт: «Впрочем, к этому процессу нужно относиться осторожно – ситуация в Арабской Республике меняется перманентно, а вывод российского военного контингента из Эль-Камышлы, напротив, может означать снижение роли Москвы. Тем не менее визит аш-Шараа в Москву, безусловно, окажет положительное влияние на двусторонние отношения».
Россия вряд ли сегодня готова инвестировать свои средства на восстановление разрушенной сирийской экономики, полагает Зелтынь. Под вопросом и участие российских предприятий без предоставления государственных гарантий сохранности вложений. Но в случае выделения богатыми арабскими монархиями Персидского залива крупного денежного транша российские компании теоретически могли бы принять участие в тендерах, допустил эксперт. Но после смены режима в Дамаске и роста интереса к региону США, Евросоюза и Турции России будет сложно с ними конкурировать, сказал арабист.