В Кремле проходят переговоры Путина с президентом Сирии аш-Шараа

В Кремле проходят переговоры Путина с президентом Сирии аш-ШарааВстреча проходит на фоне ухода российских военных с сирийского аэродрома Эль-Камышлы
Владимир Путин 28 января в Кремле проводит переговоры с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в Россию с официальным визитом. Путин заявил, что с момента прошлого визита аш-Шараа в Москву, который состоялся в октябре 2025 г., было многое сделано с точки зрения восстановления отношений между Россией и Сирией.
Россия внимательно наблюдает за усилиями аш-Шараа по восстановлению территориальной целостности Сирии, сказал Путин: «И хочу вас поздравить с тем, что этот процесс набирает обороты. Мы всегда выступали за восстановление территориальной целостности Сирии, вы знаете об этом, и мы поддерживаем в этом направлении все ваши усилия». Он выразил надежду, что интеграция Заевфратья – важный шаг для этого.
Российские и сирийские ведомства начали активную работу после прошлого визита аш-Шараа, в частности, большая межведомственная делегация правительства России посетила Сирию, напомнил Путин. По его словам, намечены мероприятия по линии промышленности, спорта, медицины, строительства. «Знаю, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши экономоператоры, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», – отметил Путин.
Аш-Шараа напомнил, что всего было 12 визитов между делегациями двух стран, после того как он возглавил Сирию. «Сегодня я по дороге из аэропорта видел очень много снега, и я вспомнил, что исторически было много военных операций, пытались достигнуть Москвы, но стойкость народа и погода даже помогали отразить эти нападки», – сказал аш-Шараа. По его словам, за прошлый год Сирия прошла очень большой путь, связанный с объединением территории. Россия играет большую роль в Сирии и для стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в регионе, за что аш-Шараа выразил благодарность Путину. После этого протокольная часть встречи закончилась.
В российскую делегацию на переговорах вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, министр строительства Ирек Файзуллин, министр финансов Антон Силуанов и глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Российско-сирийские переговоры проходят на фоне продолжающегося кризиса между Дамаском и курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке арабской республики, а также эвакуации оттуда российских военных – с аэродрома у города Эль-Камышлы провинции Хасака.
В январе 2026 г. силы новых властей Сирии начали атаки против «Сирийских демократических сил» (СДС) на северо-востоке страны, основу которых составляли курдские отряды. Дамаск приостановил военную кампанию 20 января, после того как выбил курдов из контролируемых ими провинций Ракка, Дейр-эз-Зор и большей части провинции Хасака, и дал СДС четырехдневный срок на выработку плана по интеграции оставшихся территорий в сирийское государство. Правда, 25 января он продлил срок ультиматума еще на 15 дней. Накануне приезда аш-Шараа в Москву стало известно, что он и командующий курдской коалицией СДС Мазлум Абди договорились о размещении сил внутренней безопасности в Эль-Хасеке и Эль-Камышлы. Курдские бойцы войдут в правительственные войска после прекращения боевых действий.