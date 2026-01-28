В Кремле проходят переговоры Путина с президентом Сирии аш-Шараа

Аш-Шараа напомнил, что всего было 12 визитов между делегациями двух стран, после того как он возглавил Сирию. «Сегодня я по дороге из аэропорта видел очень много снега, и я вспомнил, что исторически было много военных операций, пытались достигнуть Москвы, но стойкость народа и погода даже помогали отразить эти нападки», – сказал аш-Шараа. По его словам, за прошлый год Сирия прошла очень большой путь, связанный с объединением территории. Россия играет большую роль в Сирии и для стабилизации ситуации не только в Сирии, но и в регионе, за что аш-Шараа выразил благодарность Путину. После этого протокольная часть встречи закончилась.