Покидают ли военные России аэродром Эль-Камышлы в курдском районе Сирии

Сообщениям о прибытии Ил-76 в Эль-Камышлы предшествовала публикация в газете «Коммерсантъ». Собеседник издания сообщил, что переходное правительство Сирии во главе с экс-лидером «Хайят Тахрир аш-Шам ( ХТШ, организация признана террористической и запрещена в РФ) » Ахмедом аш-Шараа может попросить Россию покинуть аэродром. Переговоры об этом якобы могут начаться с переходом провинции Хасака от курдских Сирийских демократических сил (СДС) к силам аш-Шараа. Вечером 20 января новые власти Сирии дали СДС четыре дня на выработку плана интеграции Хасаки, их последнего крупного оплота. С начала января СДС выбиты за Евфрат. Их контроль из-за перехода к аш-Шараа ополчений арабских племен сократился до изолированных анклавов в Айн-эль-Арабе (Кобани) и Хасаке. Перемирие 25 января якобы продлено еще на 15 дней. Бои между СДС и силами аш-Шараа продолжаются. Дамаск требует от курдов роспуска военных и гражданских структур.