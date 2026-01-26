Покидают ли военные России аэродром Эль-Камышлы в курдском районе Сирии

Покидают ли военные России аэродром Эль-Камышлы в курдском районе СирииИх приход туда в 2019 году был связан с миротворческой миссией, которой уже нет
Российские военные, вероятно, эвакуируются из аэродрома у города Эль-Камышлы провинции Хасака на населенном курдами северо-востоке Сирии. С 2019 г. они использовали его для поддержки миротворческой миссии разведения курдских и протурецких формирований. Об этом сообщает базирующийся в Иракском Курдистане ресурс Kurdistan24.
Этот телеканал днем 26 января продемонстрировал кадры Ил-76 ВКС России с открытой аппарелью грузового люка. Также показан окопанный песчаным бруствером российский БТР на углу границы охранного периметра аэродрома. Курдские журналисты в своем комментарии к видео утверждают, что самолет прибыл забрать остающихся в Эль-Камышлы военнослужащих России. Kurdistan24 также публикует кадры российского вертолета Ми-8 в Эль-Камышлы со снятыми лопастями несущего винта, якобы подготовленного к транспортировке внутри Ил-76. Издание Shafaq News сообщает со ссылкой на сирийские источники, что якобы два Ил-76 ВКС России перевозят персонал и оборудование из Эль-Камышлы на российскую авиабазу «Хмеймим» в прибрежной Латакии. Делается это якобы в координации с новыми властями Сирии и все еще присутствующими в Хасаке военными США.
О прибытии Ил-76 в Эль-Камышлы якобы впервые с падения в декабре 2024 г. союзного России режима Башара Асада сообщил другой базирующийся в Иракском Курдистане портал Rudaw сообщил 22 января. Источник «Ведомостей» в провинции Хасака отмечает, что в течение 2025 г. видимая активность на аэродроме была невысокой. В Эль-Камышлы действительно длительное время не было полетов российской авиации, но там сохранялась авиакомендатура, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Авиакомендатура – небольшое подразделение специалистов для обеспечения полетов и малочисленная охрана, контролировавшая взлетно-посадочную полосу, пояснил Мураховский: «Очевидно, если речь пошла о выводе российских военных, это может касаться именно этих людей и соответствующего имущества».
«Ведомости» запросили Минобороны России.
Сообщениям о прибытии Ил-76 в Эль-Камышлы предшествовала публикация в газете «Коммерсантъ». Собеседник издания сообщил, что переходное правительство Сирии во главе с экс-лидером «Хайят Тахрир аш-Шам
Российское присутствие в Эль-Камышлы обеспечивало логистику совместных с Турцией патрулей в рамках Сочинских соглашений 2019 г. Тогда протурецкие формирования захватили у курдов часть приграничной полосы. Россия договорилась усилить в регионе силы правительства Башира Асада и начать совместное патрулирование с турецкими войсками для избежания вооруженных столкновений.
С падением прежних властей и распадом старой армии Сирии курды вернули себе все ключевые пункты, кроме аэродрома в Эль-Камышлы. Он изначально контролировался силами Асада непрерывно с начала гражданской войны в 2011 г. В августе 2025 г., после первого с падения Асада визита министра иностранных дел новой Сирии Асада аш-Шайбани в Москву, по данным арабских СМИ, патрули россиян в Эль-Камышлы возобновились.
Военные, вероятно, покинут Эль-Камышлы из-за уязвимости этого пункта, которая вырастет при его изоляции от основных российских баз в Сирии силами аш-Шараа по достижении ими контроля над Хасакой, считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов.
Российское присутствие сохраняется еще в двух точках Сирии – в порту Тартус одноименной провинции и на авиабазе «Хмеймим» у города Латакия одноименной провинции на берегу Средиземного моря. Вопрос будущего баз стоит в повестке контактов Москвы с аш-Шараа, что подтверждали обе стороны. Но за 2025 г. новых договоренностей об их судьбе не заключено.