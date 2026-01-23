Почему военные США увозят 7000 террористов из курдских тюрем Сирии в Ирак

Почему военные США увозят 7000 террористов из курдских тюрем Сирии в ИракРанее их обещали охранять атакующие курдов новые исламистские власти
Из-за атак сил новых властей Сирии на сирийских курдов военные США начали миссию по «трансферу» содержащихся там в тюрьмах пленных боевиков ИГ
«Операция по переброске началась после того, как американские военные успешно перевезли 150 боевиков ИГ, содержавшихся в следственном изоляторе в Хасаке, Сирия, в безопасное место в Ираке. В конечном счете до 7000 заключенных ИГ могут быть переведены из Сирии в учреждения, контролируемые Ираком», – следует из сообщения СENTCOM, которое ответственно за борьбу с джихадистами в регионе.
Ранее ответственность за охрану плененными курдами боевиков ИГ хотели взять на себя новые власти Сирии во главе с временным президентом, экс-лидером «Хайят Тахрир аш-Шам
Но аш-Шараа и Абди договориться не удалось. Временное четырехдневное перемирие начало действовать 20 января. Дамаск требует от курдов до его окончания согласиться на условия «интеграции» от 18 января – с роспуском военных и гражданских структур.
По словам командующего СENTCOM Бреда Купера, в рамках трансфера боевиков ИГ из тюрем в Сирии США «тесно сотрудничают с региональными партнерами, включая правительство Ирака» и «искренне ценят их роль в обеспечении окончательного разгрома ИГ». Одним из «региональных партнеров» были и формально остаются СДС. Но ультиматум аш-Шараа об интеграции американский спецпредставитель по Сирии и посол в Турции Том Баррак назвал «величайшей возможностью» для курдов.
Пленных боевиков ИГ курды на своей территории содержали с 2017 г. Тогда «Халифат», организованный группировкой в 2014 г. в Сирии и Ираке, был разгромлен, в том числе с помощью Международной антитеррористической коалиции (МАК) во главе с США. На территориях СДС появились американские базы. По оценке госдепа США от 2021 г., курды с согласия Вашингтона охраняли 10 000 джихадистов. После свержения Башара Асада в конце 2024 г. присутствие США в Сирии сократилось.
Уже после падения Асада, в 2025 г., подполье ИГ активизировалось. В начале января 2026 г. СENTCOM сообщило об ударах ВВС США по джихадистам, после того как те убили двух американских военнослужащих. Охрана тюрем с боевиками ИГ ослабла после начала наступления на курдов сил аш-Шараа. Новые власти Сирии и СДС обвиняют друг друга в намеренном освобождении террористов. Дамаск утверждал о 200 беглецах, часть которых он якобы поймал, курды – о 1500. Тюрьмы Аль-Актан в Ракке с 5000 боевиков ИГ и Шаддади, обороняемые СДС, атакованы 19 января, курды сообщили о бездействии МАК во главе с США. Силы аш-Шараа захватили часть КПП на границе с Ираком. Опасаясь наплыва боевиков ИГ, Багдад усилил охрану границы, в том числе силами шиитских милиций, воевавшими с ИГ в 2014–2024 гг.
По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН Николая Сухова, различие в численности заключенных боевиков ИГ в 2021 и 2026 гг. объясняется побегом части их в ходе боевых действий между силами аш-Шараа и курдами. Замдекана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов говорит, что ответственность за боевиков ИГ, плененных курдами, создает для аш-Шараа больше вызовов, чем плюсов, вызывая разногласия между новыми сирийскими властями и их «органами безопасности». «Контроль тюрем потребует отвлечения ресурсов. Доверить его аш-Шараа сможет лишь лояльным формированиям, нужным как мобильный резерв. Доверить менее лояльным – это потерять контроль. Внутри силовиков новой Сирии есть сочувствующие пленным и желающие их выпустить, и те, кто повязан с ними кровной местью и хочет убить, и те, кто видит возможности торговли ими», – поясняет востоковед.
Раскола властей Сирии не хотят в первую очередь США, сделавшие ставку именно на них при параллельном сокращении присутствия в стране, отмечает Лукьянов: «Аш-Шараа, видя это, очевидно, не прочь переложить ответственность и издержки на американцев и иракцев. Тем более что Ирак уже заявлял о своих опасениях в связи с угрозой освобождения боевиков ИГ».
Сухов отмечает, что среди заключенных есть иракские граждане и иностранцы, воевавшие за ИГ в Ираке в 2014–2017 гг., что дает Багдаду формальное право определять их судьбу. «Вероятно, Ирак в обмен на помощь Запада, в которой всегда нуждается, возьмется за охрану боевиков. Иракское правосудие может решить проблему размера популяции этих заключенных, учитывая законодательство, предусматривающее казнь за терроризм», – заключил Лукьянов.