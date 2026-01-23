Почему военные США увозят 7000 террористов из курдских тюрем Сирии в Ирак

Уже после падения Асада, в 2025 г., подполье ИГ активизировалось. В начале января 2026 г. СENTCOM сообщило об ударах ВВС США по джихадистам, после того как те убили двух американских военнослужащих. Охрана тюрем с боевиками ИГ ослабла после начала наступления на курдов сил аш-Шараа. Новые власти Сирии и СДС обвиняют друг друга в намеренном освобождении террористов. Дамаск утверждал о 200 беглецах, часть которых он якобы поймал, курды – о 1500. Тюрьмы Аль-Актан в Ракке с 5000 боевиков ИГ и Шаддади, обороняемые СДС, атакованы 19 января, курды сообщили о бездействии МАК во главе с США. Силы аш-Шараа захватили часть КПП на границе с Ираком. Опасаясь наплыва боевиков ИГ, Багдад усилил охрану границы, в том числе силами шиитских милиций, воевавшими с ИГ в 2014–2024 гг.