Курды в Сирии не стали сдаваться новым властям

Но пресс-служба аш-Шараа, объявив о соглашении, показала фото с текстом документа лишь его самого. Абди прибыл в Дамаск 19 января. Там, как сообщает Al Jazeera, Абди попросил пять дней «на консультации». Аш-Шараа якобы предложил ему пост замминистра обороны и губернатора провинции Хасака в обмен на размещение в ее столице сил МВД новых властей. Абди отказался. Член совета Партии демократического единства (правящая партия в Рожаве) Фоза Юсуф 20 января назвала условия аш-Шараа «возвращением к состоянию до 2011 г.», когда курды не имели прав как этническая группа, хотя аш-Шараа 16 января издал декрет о культурной автономии курдов с разрешением изучать родной язык в районах большинства, праздновать Навруз и получать сирийское гражданство. Курды формально впервые в истории независимой (с 1946 г.) Сирии получили широкие культурные права, но не все считают это достаточным, поясняет старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.