Главная / Политика /

Курды в Сирии не стали сдаваться новым властям

Из-за этого на воле могут оказаться 10 000 плененных курдами террористов
Илья Лакстыгал
Нурлан Гасымов
Оборона сирийских курдов распалась на изолированные анклавы, но не рухнула
Оборона сирийских курдов распалась на изолированные анклавы, но не рухнула / GIHAD DARWISH / AFP

Сирийский демократический совет (СДС) курдской администрации Северо-Восточной Сирии (Рожавы) заявил о продолжении сопротивления временному президенту страны Ахмеду аш-Шараа. СДС обвинил в срыве перемирия подчиненные аш-Шараа силы. «Мы осуждаем жестокие действия сил администрации Дамаска, отвергающих принцип диалога и поиска мирных решений. Сирийский демократический совет подчеркивает необходимость продолжения законного сопротивления в защиту свободы и достоинства», – говорится в заявлении СДС от 20 января.

Поздно вечером 18 января после отступления курдов от Алеппо за Евфрат аш-Шараа сообщил, что достиг соглашения с командующим силами СДС Мазлумом Абди. Силы СДС должны были оставить в основном арабские провинции Ракка и Дейр-эз-Зор (в ней сосредоточено 70% довоенной нефтедобычи страны). В наполовину курдской провинции Хасака местные власти должны были перейти под контроль Дамаска, а бойцы вооруженных отрядов СДС – в официальную армию на индивидуальной основе, а не подразделениями. 10 000 пленных боевиков ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ), которых охраняют силы СДС, должны были перейти под контроль правительственных сил. Курды обязывались выдворить членов Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и других иностранцев.

Но пресс-служба аш-Шараа, объявив о соглашении, показала фото с текстом документа лишь его самого. Абди прибыл в Дамаск 19 января. Там, как сообщает Al Jazeera, Абди попросил пять дней «на консультации». Аш-Шараа якобы предложил ему пост замминистра обороны и губернатора провинции Хасака в обмен на размещение в ее столице сил МВД новых властей. Абди отказался. Член совета Партии демократического единства (правящая партия в Рожаве) Фоза Юсуф 20 января назвала условия аш-Шараа «возвращением к состоянию до 2011 г.», когда курды не имели прав как этническая группа, хотя аш-Шараа 16 января издал декрет о культурной автономии курдов с разрешением изучать родной язык в районах большинства, праздновать Навруз и получать сирийское гражданство. Курды формально впервые в истории независимой (с 1946 г.) Сирии получили широкие культурные права, но не все считают это достаточным, поясняет старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.

Бои в курдских районах продолжились и 20 января, в местах их проживания объявлена мобилизация, местные лидеры зовут присоединиться к вооруженной борьбе проживающих за границей курдов, в том числе из Турции, Ирака и Европы. Есть сообщения о переходе курдов-добровольцев на помощь сирийским соплеменникам через границу Турции. Одним из центров сопротивления снова стал город Кобани. Как в 2014–2015 гг. при атаках ИГ, он вновь в осаде – с юга блокирован силами аш-Шараа, с севера граница закрыта Турцией. Издание Rudaw (Иракский Курдистан) сообщает о гуманитарной катастрофе в Кобани. Благополучный участок – Хасака, там проживает большинство из 2 млн курдов Сирии и находятся органы управления и основные силы СДС.

Оборона сирийских курдов распалась на изолированные анклавы, но не рухнула

Шансы курдов без помощи США малы, уверен Зелтынь: они зажаты силами аш-Шараа и Турции, а в СДС нет единства по пунктам соглашения с Дамаском. Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов отмечает, что лидерам курдов сложно смириться с потерей шансов на автономию: «Но если они хотят разменять выгодные условия на потери противника, то могут просчитаться – аш-Шараа, возможно, не против «утилизации» своих радикалов в боях».

В обращении к Международной антитеррористической коалиции (МАК) во главе с США СДС назвал поддержку с их стороны отрядов СДС «не политическим выбором, а моральной и гуманитарной ответственностью». Силы аш-Шараа СДС обвиняет в ментальности, свойственной ИГ, и казнях, а Турцию – в организации происходящих событий. Но еще 18 января аш-Шараа с представителем США по Сирии и послом в Турции Томом Барраком обсудил экономическое сотрудничество. Как пояснил глава Сирийской нефтяной компании Юсуф Каблави, отбитое у курдов месторождение Омар интересно американскому ТЭКу.

США не готовы тратить ресурсы на курдов, констатирует Зелтынь. Вашингтон хочет стабилизации и восстановления территориального единства Сирии, полагает ведущий научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Так США проще продвигать экономические интересы в регионе, кроме того, американцы рассчитывают использовать Сирию и как противовес Турции. «Белый дом готов закрывать глаза на действия Дамаска против своих граждан. Не исключаю, что на позицию Трампа мог повлиять Катар, заинтересованный в сохранении режима аш-Шараа для продвижения в Сирии логистических и энергетических проектов».

Почему многолетняя автономия курдов в Сирии пала за два дня

Политика / Международные новости

Правительство аш-Шараа и СДС обвинили друг друга в намеренном освобождении части боевиков ИГ. По данным МВД новых властей страны, 20 декабря 130 из 200 бежавших джихадистов из тюрьмы Шаддади якобы были пойманы силами аш-Шараа. Пресс-секретарь СДС Фархад Шами в интервью Rudaw говорил об освобождении из этой тюрьмы силами аш-Шараа уже 1500 заключенных. Одну из тюрем взял под охрану все еще находящийся на севере Сирии спецназ США. После освобождения части боевиков ИГ аш-Шараа может интегрировать их в свои структуры, полагает Зелтынь. По его словам, несмотря легализацию новой сирийской власти на Западе, ее силовики идейно близки ИГ. Эксперт не исключил отправку наиболее опасных боевиков в другие горячие точки мусульманского мира.

При возрождении ИГ в Сирии США могут начать новую кампанию против них, но она, вероятно, будет точечной и без ввода американских сил, допустил Сокольщик. «У Вашингтона нет ясной ближневосточной стратегии: все зависит от интуитивного настроя Трампа и доступа лоббистов. Ближний Восток перестал быть приоритетным регионом для США, все его проблемы они предпочитают отдать на аутсорс местным союзникам», – считает эксперт.

