Курды в Сирии не стали сдаваться новым властям

Курды в Сирии не стали сдаваться новым властямИз-за этого на воле могут оказаться 10 000 плененных курдами террористов
Сирийский демократический совет (СДС) курдской администрации Северо-Восточной Сирии (Рожавы) заявил о продолжении сопротивления временному президенту страны Ахмеду аш-Шараа. СДС обвинил в срыве перемирия подчиненные аш-Шараа силы. «Мы осуждаем жестокие действия сил администрации Дамаска, отвергающих принцип диалога и поиска мирных решений. Сирийский демократический совет подчеркивает необходимость продолжения законного сопротивления в защиту свободы и достоинства», – говорится в заявлении СДС от 20 января.
Поздно вечером 18 января после отступления курдов от Алеппо за Евфрат аш-Шараа сообщил, что достиг соглашения с командующим силами СДС Мазлумом Абди. Силы СДС должны были оставить в основном арабские провинции Ракка и Дейр-эз-Зор (в ней сосредоточено 70% довоенной нефтедобычи страны). В наполовину курдской провинции Хасака местные власти должны были перейти под контроль Дамаска, а бойцы вооруженных отрядов СДС – в официальную армию на индивидуальной основе, а не подразделениями. 10 000 пленных боевиков ИГ
Но пресс-служба аш-Шараа, объявив о соглашении, показала фото с текстом документа лишь его самого. Абди прибыл в Дамаск 19 января. Там, как сообщает Al Jazeera, Абди попросил пять дней «на консультации». Аш-Шараа якобы предложил ему пост замминистра обороны и губернатора провинции Хасака в обмен на размещение в ее столице сил МВД новых властей. Абди отказался. Член совета Партии демократического единства (правящая партия в Рожаве) Фоза Юсуф 20 января назвала условия аш-Шараа «возвращением к состоянию до 2011 г.», когда курды не имели прав как этническая группа, хотя аш-Шараа 16 января издал декрет о культурной автономии курдов с разрешением изучать родной язык в районах большинства, праздновать Навруз и получать сирийское гражданство. Курды формально впервые в истории независимой (с 1946 г.) Сирии получили широкие культурные права, но не все считают это достаточным, поясняет старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.
Бои в курдских районах продолжились и 20 января, в местах их проживания объявлена мобилизация, местные лидеры зовут присоединиться к вооруженной борьбе проживающих за границей курдов, в том числе из Турции, Ирака и Европы. Есть сообщения о переходе курдов-добровольцев на помощь сирийским соплеменникам через границу Турции. Одним из центров сопротивления снова стал город Кобани. Как в 2014–2015 гг. при атаках ИГ, он вновь в осаде – с юга блокирован силами аш-Шараа, с севера граница закрыта Турцией. Издание Rudaw (Иракский Курдистан) сообщает о гуманитарной катастрофе в Кобани. Благополучный участок – Хасака, там проживает большинство из 2 млн курдов Сирии и находятся органы управления и основные силы СДС.
Шансы курдов без помощи США малы, уверен Зелтынь: они зажаты силами аш-Шараа и Турции, а в СДС нет единства по пунктам соглашения с Дамаском. Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов отмечает, что лидерам курдов сложно смириться с потерей шансов на автономию: «Но если они хотят разменять выгодные условия на потери противника, то могут просчитаться – аш-Шараа, возможно, не против «утилизации» своих радикалов в боях».
В обращении к Международной антитеррористической коалиции (МАК) во главе с США СДС назвал поддержку с их стороны отрядов СДС «не политическим выбором, а моральной и гуманитарной ответственностью». Силы аш-Шараа СДС обвиняет в ментальности, свойственной ИГ, и казнях, а Турцию – в организации происходящих событий. Но еще 18 января аш-Шараа с представителем США по Сирии и послом в Турции Томом Барраком обсудил экономическое сотрудничество. Как пояснил глава Сирийской нефтяной компании Юсуф Каблави, отбитое у курдов месторождение Омар интересно американскому ТЭКу.
США не готовы тратить ресурсы на курдов, констатирует Зелтынь. Вашингтон хочет стабилизации и восстановления территориального единства Сирии, полагает ведущий научный сотрудник Центра изучения стабильности и рисков НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Так США проще продвигать экономические интересы в регионе, кроме того, американцы рассчитывают использовать Сирию и как противовес Турции. «Белый дом готов закрывать глаза на действия Дамаска против своих граждан. Не исключаю, что на позицию Трампа мог повлиять Катар, заинтересованный в сохранении режима аш-Шараа для продвижения в Сирии логистических и энергетических проектов».
Правительство аш-Шараа и СДС обвинили друг друга в намеренном освобождении части боевиков ИГ. По данным МВД новых властей страны, 20 декабря 130 из 200 бежавших джихадистов из тюрьмы Шаддади якобы были пойманы силами аш-Шараа. Пресс-секретарь СДС Фархад Шами в интервью Rudaw говорил об освобождении из этой тюрьмы силами аш-Шараа уже 1500 заключенных. Одну из тюрем взял под охрану все еще находящийся на севере Сирии спецназ США. После освобождения части боевиков ИГ аш-Шараа может интегрировать их в свои структуры, полагает Зелтынь. По его словам, несмотря легализацию новой сирийской власти на Западе, ее силовики идейно близки ИГ. Эксперт не исключил отправку наиболее опасных боевиков в другие горячие точки мусульманского мира.
При возрождении ИГ в Сирии США могут начать новую кампанию против них, но она, вероятно, будет точечной и без ввода американских сил, допустил Сокольщик. «У Вашингтона нет ясной ближневосточной стратегии: все зависит от интуитивного настроя Трампа и доступа лоббистов. Ближний Восток перестал быть приоритетным регионом для США, все его проблемы они предпочитают отдать на аутсорс местным союзникам», – считает эксперт.