Крах обороны СДС начался с отхода из курдских кварталов Алеппо после многомесячных боев в 2025 г. Оттуда вышли их основные силы, оставив курдские силы безопасности Асайиш. После новых боев СДС 11 января согласились вывести и их, 16 января в кварталы вошли силы аш-Шараа. Тогда же он подписал декрет о культурной автономии курдов, провозгласив их язык национальным, разрешив его изучать в районах с большинством курдов и предоставив им всем гражданство. По мнению Сухова, этот декрет – не компромисс, а лишь инструмент нейтрализации критики на Западе.