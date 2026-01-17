Что изменит в Сирии новый закон о правах курдов

Что изменит в Сирии новый закон о правах курдовПосле месяцев боев в Алеппо с силами аш-Шараа они уходят к Евфрату
Временный президент Сирии, экс-лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам
Курдский язык, согласно декрету аш-Шараа, отныне «может преподаваться в школах в районах, где курды составляют значительную часть населения», – по-видимому, на севере контролируемой формированиями нынешних курдов территории за рекой Евфрат и провинции Алеппо. Кроме того, праздник Новруз (день весеннего равноденствия у ираноязычных народов) объявляется государственным на всей территории страны. Наконец, переходное правительство Сирии обязуется предоставить сирийское гражданство всем гражданам курдского происхождения, проживающим на сирийской территории.
«Наши братья‑курды, потомки Салах ад-Дина, остерегайтесь верить рассказам о том, что мы желаем зла нашему курдскому народу. Клянусь Аллахом, тот, кто причинит вам вред, будет нашим врагом до Судного дня. Ваша жизнь – это наша жизнь, и мы стремимся только к благополучию нации и ее народа, развитию, восстановлению и единству страны», – заверил аш-Шараа в ночь на 17 января в обращении к курдам (цитата по госагентству Sana). Временный президент Сирии призвал покинувших дома курдов вернуться. До начала гражданской войны в стране в 2011 г. курды составляли от 10 до 15% ее населения. По разным оценкам – от 2,5 до 3,5 млн.
Формально закон аш-Шараа – исторический, но по сути – символический жест с жесткими границами, отмечает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов. По его словам, это максимум, на который идет новое руководство без изменения архитектуры власти: «Это не про автономию. Это: мы признаем вашу идентичность – но не вашу субъектность». Для Дамаска и аш-Шараа закон дешев политически, выгоден внешне для США и ЕС, но безопасен институционально.
Курдский исход из Алеппо
На следующий день после публикации указа, 17 января, новые власти Сирии сообщили, что их вооруженные формирования заняли без боя город Дейр-Хафер к юго-востоку от Алеппо. Ранее его контролировали сирийские курды Союза демократических сил. В полдень формирования новых властей Сирии продвинулись к границе провинции Ракка, а затем пересекли ее. Это произошло в рамках согласия курдо-арабских формирований СДС отвести подразделения с нынешней линии разграничения и всего западного берега Евфрата к реке начиная с 7:00 мск 17 января. Пока неясно, отдадут ли курды контроль над ГЭС Тишрин на Евфрате, параллельно являющейся «мостом» на восточный берег.
Непосредственно отступление к Евфрату и на восток от него подтвердил и командущий СДС Мазлум Абди в соцсети Х. По его словам, курды согласились сделать это после призывов «дружественных стран и посредников». Он подтвердил волю сирийских курдов к интеграции в рамках соглашения с аш-Шараа в марте 2025 г.
В то же время минобороны Сирии объявило район к востоку от города Алеппо «закрытой военной зоной» и призвало гражданское население к западу от Евфрата «немедленно держаться подальше от позиций Рабочей партии Курдистана и остатков свергнутого режима, союзников СДС». Это заявление сделано в связи с якобы ударом со стороны СДС по силам аш-Шараа.
Закону и отходу курских ополченцев к Евфрату предшествовала длившаяся месяцы эскалация боев между вооруженными формированиями сил безопасности сирийских курдов СДС в населенных этническими курдами кварталах Алеппо и формирований новых властей Сирии. Вспышки вооруженного насилия прекращали перемирия в октябре и декабре, причем в последнем они совпали с визитом главы МИД Турции Хакана Фидана в Дамаск. С начала января 2026 г. бои разгорелись с новой силой. Когда формирования новых властей Сирии применили против курдов в Алеппо артиллерию и танки, 11 января формирования курдов и часть мирных жителей согласились покинуть населенные ими кварталы города. Полностью под контроль их новые власти Сирии взяли уже 16 января.
Отступление курдов из Алеппо не случайность, а итог их изматывания с «локальными договоренностями», говорит Сухов. Но пока аш-Шараа не стремится вытеснить все курдское население из Алеппо, а хочет разорвать связность их этнического пространства, превратив вопрос из политического в культурный.
Сейчас, по мнению Сухова, курды потеряли «стратегическую глубину», показав эффективность «удушения» и нежелание американцев воевать. Но они пока не обречены военно, сохраняя структуру и боевой опыт, их позиции на восток от Евфрата сильны, ликвидация их присутствия там – риск для США, Ирака и даже Турции.
Курды в Сирии от Асада до аш-Шараа: что дальше
Новые власти Сирии, сформированные на основе свергшей режим Башара Асада исламистской коалиции во главе с ХТШ в декабре 2024 г., больше года пытаются взять под контроль богатые энергоресурсами северо-восточные курдские районы страны за рекой Евфрат. Они уж почти 10 лет подконтрольны формированиям СДС, боровшимся здесь в 2014–2017 гг. с отрядами ИГ
С падением Асада и утверждением аш-Шараа в Дамаске формирования автономно действовавшей тогда протурецкой Сирийской национальной армии (СНА) выбили курдов СДС с их плацдарма в провинции Алеппо в городе Манбидж. Курды в самом городе Алеппо в населенных ими кварталах и пригородах оказались изолированы от территорий СДС в Заевфратье. Вскоре началось вооруженное противостояние уже с новыми властями и их новой армией, куда вошли бойцы исламистских группировок и ХТШ. С переменным успехом оно продолжалось весь 2025 г.
В марте 2025 г. между аш-Шараа и командующим СДС Абди было подписано соглашение об интеграции сирийских курдов – их военных и гражданских структур на северо-востоке Сирии под контролем новых властей в Дамаске. Кроме того, курды должны были сдать силам аш-Шараа все пограничные КПП, аэропорты и месторождения нефти и газа (70% довоенных). Через два месяца, в мае, демонстративно разоружилась и самораспустилась Рабочая партия Курдистана (РПК), которую партнерская аш-Шараа считает террористической, а СДС – ее сирийским «аватаром» (причем в ряде официальных сообщений Дамаска употребляется РПК как обозначение СДС). В апреле 2025 г. заключено соглашение и о нормализации в курдских кварталах Алеппо. Но реализовать на практике все эти договоренности в течение 2025 г. так и не удалось.
Соглашение марта 2025 г. с СДС аш-Шараа мыслилось как поэтапная капитуляция, а СДС – как обмен безопасности на признание, курды ошибочно считали новую власть качественно отличной от старой, говорит Сухов. Но декрет о языке вместе с военным давлением не новая попытка интеграции, а ультиматум «в мягкой обертке». Курды, очевидно, не доверяют Дамаску: «В СДС понимают, что, разоружившись и лишившись военно-политической структуры, они будут следующими за алавитами и друзами».