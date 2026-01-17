Что изменит в Сирии новый закон о правах курдов

Новые власти Сирии, сформированные на основе свергшей режим Башара Асада исламистской коалиции во главе с ХТШ в декабре 2024 г., больше года пытаются взять под контроль богатые энергоресурсами северо-восточные курдские районы страны за рекой Евфрат. Они уж почти 10 лет подконтрольны формированиям СДС, боровшимся здесь в 2014–2017 гг. с отрядами ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потому поддерживаемым США, имеющим тут несколько военных баз. Курды, взяв «сирийскую столицу ИГ» в Ракке и пленив его боевиков, до сих пор охраняют их в тюрьмах за Евфратом, получают военно-техническую помощь от американских военных. При этом после турецкого наступления 2019 г. сирийские курды и силы Асада находились в состоянии вооруженного нейтралитета, передав при посредничестве России сирийско-турецкую границу тогдашним правительственным силам.