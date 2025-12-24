Сможет ли сирийское правительство интегрировать местных курдов

Визит турецкой делегации в Сирию теоретически мог стать предлогом для воинственного крыла СДС, чтобы начать эскалацию в Алеппо и продемонстрировать свое несогласие с политикой Дамаска и Анкары в регионе, полагает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. С одной стороны, сирийские курды вынесли на себе всю тяжесть гражданской войны, а оказались в итоге в начальной ее точке. С другой, продолжает эксперт, Дамаск до сих пор не контролирует свои боевые отряды на периферии, большая часть из которых продвигает в стране джихадистскую повестку. «На этом фоне Турция, вероятно, недовольна отсутствием проявления лояльности со стороны новых сирийских властей. Поэтому Сирия находится на пороге возобновления полноценной гражданской войны», – допустил востоковед.