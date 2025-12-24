Сможет ли сирийское правительство интегрировать местных курдов

Сможет ли сирийское правительство интегрировать местных курдовВ Алеппо вспыхнули очередные столкновения между силами правительства и курдскими боевиками
В сирийском Алеппо вечером 22 декабря произошло вооруженное столкновение между бойцами прокурдской военизированной группировки «Сирийские демократические силы» (СДС) и так называемыми сирийскими силами безопасности, подконтрольными Дамаску. Бои с применением минометов и ракетных систем залпового огня начались во время визита в Сирию турецкой делегации во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом и за несколько дней до окончания срока действия соглашения об интеграции курдских гражданских и вооруженных структур в общесирийские государственные институты, заключенного между курдской администрацией и новыми сирийскими властями в марте.
Стороны обвинили друг друга в начале эскалации в Алеппо. Как передает сирийское агентство гражданской обороны, вооруженные столкновения начались после того, как члены СДС неожиданно открыли огонь по автомобилю, где находились сотрудники сирийских сил безопасности. В свою очередь, курдские силы внутренней безопасности в соцсети Х сообщили, что их бойцы были вынуждены применить оружие для самообороны после нападения на них сирийских группировок, аффилированных с министерством обороны. В другом заявлении СДС назвали атаку на них проправительственных сил «явным продолжением политики Дамаска на неконтролируемую эскалацию», что демонстрирует неспособность Дамаска контролировать свои фракции. В движении отметили, что бои в Алеппо шли в районах компактного проживания местных курдов. Поздно вечером 22 декабря сирийское правительство и руководство СДС договорились остановить насилие, а командование сирийской армии отдало приказ прекратить обстрелы позиций прокурдских формирований.
Вооруженное столкновение между сирийскими правительственными силами и СДС началось через несколько часов после того, как Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров со своим сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани в Дамаске заявил, что СДС, по всей видимости, не намерены выполнять свои обязательства по соглашению от 10 марта в вопросе интеграции своих структур в сирийские институты. «СДС проводят некоторые свои операции в координации с Израилем, и это является серьезным препятствием для продолжения переговоров с Дамаском», – добавил дипломат.
Анкара рассматривает СДС в качестве структуры, аффилированной с Рабочей партией Курдистана, которая признана в Турции террористической. На данный момент сирийские курды контролируют северо-восток Сирии и 14 лет проводят независимую от Дамаска политику. С точки зрения властей Турции, присутствие у их южных границ сепаратистских курдских формирований несет угрозу безопасности региона, поэтому они настаивают на скорейшем решении этой проблемы.
Визит турецкой делегации в Сирию теоретически мог стать предлогом для воинственного крыла СДС, чтобы начать эскалацию в Алеппо и продемонстрировать свое несогласие с политикой Дамаска и Анкары в регионе, полагает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. С одной стороны, сирийские курды вынесли на себе всю тяжесть гражданской войны, а оказались в итоге в начальной ее точке. С другой, продолжает эксперт, Дамаск до сих пор не контролирует свои боевые отряды на периферии, большая часть из которых продвигает в стране джихадистскую повестку. «На этом фоне Турция, вероятно, недовольна отсутствием проявления лояльности со стороны новых сирийских властей. Поэтому Сирия находится на пороге возобновления полноценной гражданской войны», – допустил востоковед.
По мнению доктора политологии Университета Зальцбурга Камрана Гасанова, вооруженная эскалация в Алеппо могла быть спровоцирована представителями бывшей протурецкой Сирийской национальной армии, интегрированными в состав сирийской армии. «Периодически Анкара подталкивает определенные группы в составе сирийских вооруженных сил к вооруженным столкновениям против курдских формирований, чтобы через них оказать давление и убедить разоружиться», – добавил политолог.
На конференции аш-Шейбани повторил заявление Фидана, добавив, что СДС затягивают выполнение своих обязательств, предусмотренных двусторонним соглашением. При этом он подчеркнул, что Дамаск получил от руководителей сирийских курдов ответ на предложение Дамаска по продвижению этого соглашения и теперь он находится на рассмотрении сирийских властей.
Как пишет Reuters со ссылкой на источники, эти предложения сирийских властей включают реорганизацию группировки СДС численностью более 50 000 бойцов и их интеграцию в состав трех дивизий сирийской армии и нескольких армейских бригад при условии, что местные курды уступят часть своих командных полномочий центральным властям и откроют свою территорию для других подразделений сирийской армии.
Соглашение об интеграции курдов в сирийские институты подписали временный президент страны Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлум Абди 10 марта. Документ предусматривает передачу местными курдами всех КПП на границе с Ираном и Турцией, аэропортов, нефтяных месторождений и тюрем под контроль Дамаска до конца года в обмен на предоставление им культурных прав. Но с тех пор практического воплощения этого договора так и не произошло.
Одним из основных камней преткновения для выполнения соглашения остаются разногласия относительно параметров интеграции курдских вооруженных формирований в состав сирийских сил безопасности – будут ли они в процессе расформированы или сохранят свои организационные и командные структуры.
По мнению Зелтыня, продолжительность мартовского соглашения зависит от политики Дамаска в отношении местных курдов. Если сирийские власти согласятся предоставить им административную автономию, то СДС продолжат мирные переговоры для имплементации сделки, уверен эксперт: «Другое дело, что нынешнее сирийское руководство не настроено делиться с кем-либо властью и стремится выстроить централизованное унитарное государство. Я не исключаю вероятность силового варианта решения курдской проблемы».
Интеграция сирийских курдов в сирийские институты, во-первых, будет зависеть от способности новых сирийских властей стабилизировать ситуацию в стране и укрепить безопасность, говорит Гасанов. Во-вторых, от стабильности по периметру сирийских границ. В-третьих, от настроений в США и их готовности продолжить поддерживать СДС, объяснил эксперт.
Турция начнет военную операцию на севере Сирии лишь после согласования этого вопроса с Дамаском и Вашингтоном, считает Гасанов. С одной стороны, аш-Шараа не желает портить отношения с американской администрацией из-за курдов. С другой – Анкара только недавно восстановила отношения с США и не заинтересована снова их портить, говорит эксперт.