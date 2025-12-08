Как изменилась Сирия через год после свержения Башара Асада

Как изменилась Сирия через год после свержения Башара АсадаСтрана все еще лежит в руинах, перспективы восстановления туманны
Сирия с 7 по 8 декабря отметила первую годовщину свержения Башара Асада. Арабская республика, управляемая династией более полувека, рухнула через 11 дней после начала наступления вооруженной оппозиции во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ,
В честь первой годовщины свержения власти Асада десятки тысяч сирийцев устроили праздничное шествие в Дамаске, Хомсе, Тартусе, Хаме. В рамках праздничных мероприятий в Латакии – на родине Асадов – местные власти в Национальном музее организовали театральные представления.
В это время временный президент Сирии аш-Шараа в интервью американской журналистке Кристиане Аманпур на полях ежегодного Дохийского форума объявил, что за год новым властям удалось превратить Сирию из нестабильного региона в потенциальную модель региональной стабильности. «Сирия открылась миру. Теперь каждая заинтересованная сторона сможет воспользоваться ее стратегическим положением и своим влиянием для стабилизации региона», – сказал он.
Тем не менее новые сирийские власти пока не могут похвастаться достижениями на экономическом поприще. В наследство от Асада аш-Шараа получил страну в руинах, с разрушенными государственными институтами. По данным ООН, в нищете живут 90% населения Сирии, большая часть из которых полагается на международную гуманитарную помощь. До сих пор электричество подается в среднем два часа в день, а более 2 млн сирийцев живут в палатках (до начала войны в 2011 г. в Сирии проживало более 20 млн человек).
Проблему усугубляет отсутствие территориального и хозяйственного единства Сирии. Дамаск по-прежнему не контролирует треть территории страны: северо-восток остается под курдскими силами, юг – под влиянием друзов, на севере вдоль сирийско-турецкой границы до сих пор активны протурецкие формирования.
Решить проблемы экономической разрухи Дамаск рассчитывает за счет иностранных инвестиций преимущественно из богатых мусульманских государств. С этой целью сирийские власти в Дамаске организовали первый сирийско-саудовский инвестиционный форум, в ходе которого было заключено 44 сделки на сумму $6 млрд. В том же месяце Сирия заключила соглашение с Dubai Ports World о модернизации сирийской портовой инфраструктуры и логистических услуг на $800 млн.
В августе Дамаск также подписал инвестиционные меморандумы с компаниями из Катара, ОАЭ, Италии и Турции на общую сумму $14 млрд. А затем последовал отдельный пакет энергетических сделок между Сирией и Саудовской Аравией. До этого в мае сирийские власти еще заключили инвестиционное соглашение в размере $7 млрд в сфере энергетики с турецкими, катарскими и американскими компаниями.
Впрочем, пока этих сумм явно недостаточно для полного восстановления Сирии: по оценкам Всемирного банка, экономический ущерб страны за годы гражданской войны составил $216 млрд (это в 10 раз больше номинального ВВП страны). Из них $75 млрд потребуется на восстановление жилищного фонда.
С момента свержения Асада позиции аш-Шараа в государстве хоть и окрепли, но его власть остается уязвимой, замечает президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. С одной стороны, сохраняется риск военного мятежа со стороны некоторых полевых командиров, недовольных распределением политических и экономических ресурсов в государстве. С другой, продолжает эксперт, сирийское руководство продолжает реформировать свои силовые структуры, в том числе при помощи России и Турции.
«Есть позитивные изменения в укреплении государственных институтов. Но ситуация может измениться в любой момент. Чтобы нивелировать риски, потребуются не только масштабные инвестиции, но и реформа судебной системы, финансовых институтов и органов безопасности», – добавил востоковед.
Новые власти в Сирии, безусловно, получили широкое международное признание, в том числе за счет снятия большинства западных санкций и после восстановления дипломатических контактов со всеми ведущими глобальными акторами – Россией, США, Китаем и ЕС, уверен эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Кроме того, продолжает эксперт, аш-Шараа обладает значительной «революционной легитимностью» и по-прежнему пользуется неограниченной поддержкой подавляющего большинства сирийских суннитов. Именно на продвижения их интересов он и опирается.
С другой стороны, подчеркнул Семенов, Дамаск так и не смог завоевать доверие меньшинств и стать лидером для всех сирийцев. По мнению эксперта, одной из главных угроз для Дамаска остается Израиль, который подпитывает межобщинную напряженность в Сирии. Это дает израильскому руководству постоянный повод для вмешательства во внутрисирийские дела.
Несмотря на внутренние трудности, новым сирийским властям удалось прорвать дипломатическую изоляцию Сирии. За последний год временный президент аш-Шараа успел два раза провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых последний обещал снять с Сирии большую часть американских санкций, известных как «Акт Цезаря», а также исключил сирийского лидера из американского реестра международных террористов.
Серию переговоров Дамаск провел с российским руководством. В ходе переговоров российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с сирийским коллегой Асаадом аш-Шейбани в июле в Москве стороны договорились провести «инвентаризацию» всех соглашений между двумя странами.
А во время первого визита в российскую столицу аш-Шараа пообещал соблюдать все прежние договоренности с Москвой относительно российских военных баз на сирийской территории. Российская сторона, в свою очередь, обещала возобновить поставки пшеницы и углеводородов в арабскую республику.
За счет укрепления международных связей Сирии с крупными региональными и внерегиональными игроками аш-Шараа пытается легитимизировать и укрепить свою власть в государстве, говорит Садыгзаде. Дамаск таким способом рассчитывает стабилизировать ситуацию внутри страны, получив от потенциальных внешних доноров финансовую, политическую и информационную поддержку, добавил эксперт.
После свержения Асада Сирия перестала быть региональным союзником России, считает Семенов. Тем не менее Москве удалось сохранить свое военное присутствие в стране и вывести отношения с Дамаском на партнерский уровень. «Главное, что Сирия не враждебная для России страна», – заключил арабист.