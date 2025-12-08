Как изменилась Сирия через год после свержения Башара Асада

Тем не менее новые сирийские власти пока не могут похвастаться достижениями на экономическом поприще. В наследство от Асада аш-Шараа получил страну в руинах, с разрушенными государственными институтами. По данным ООН, в нищете живут 90% населения Сирии, большая часть из которых полагается на международную гуманитарную помощь. До сих пор электричество подается в среднем два часа в день, а более 2 млн сирийцев живут в палатках (до начала войны в 2011 г. в Сирии проживало более 20 млн человек).