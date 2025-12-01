Песков не ответил на вопрос о контактах Асада с Путиным

В конце сентября суд в Сирии выдал ордер на арест Асада. Его обвиняют в умышленном убийстве и пытках, приведших к смерти. Решение принято на основании иска родственников жертв «событий в Дараа, произошедших 23 ноября 2011 г.». С ноября 2011 г. по январь 2013 г. в Дараа прошла серия столкновений сирийской армии и вооруженной оппозиции.