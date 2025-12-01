Газета
Песков не ответил на вопрос о контактах Асада с Путиным

Ведомости

В Кремле не стали рассказывать, как проходит пребывание в России бывшего президента Сирии Башара Асада и встречался ли он с российским лидером Владимиром Путиным.

«Нет, по этому вопросу никакой информацией мы с вами поделиться не можем», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Асада нет каких-либо проблем с проживанием в Москве. Глава МИДа также опроверг сообщения о том, что Асада пытались отравить.

Россия предоставила Асаду политическое убежище после его свержения в 2024 г. 8 декабря прошлого года вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства.

В конце сентября суд в Сирии выдал ордер на арест Асада. Его обвиняют в умышленном убийстве и пытках, приведших к смерти. Решение принято на основании иска родственников жертв «событий в Дараа, произошедших 23 ноября 2011 г.». С ноября 2011 г. по январь 2013 г. в Дараа прошла серия столкновений сирийской армии и вооруженной оппозиции.

