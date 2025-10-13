Лавров опроверг сообщения о попытках отравления Асада в Москве
Бывшего президента Сирии Башара Асада никто не пытался отравить в Москве. У него нет каких-либо проблем с проживанием в российской столице, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с представителями СМИ арабских стран.
Лавров напомнил, что Россия предоставила убежище Асаду и его семье «по сугубо гуманитарным соображениям».
«Никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает», – сказал глава МИД РФ.
Москва предоставила Асаду политическое убежище после его свержения в 2024 г. 8 декабря прошлого года вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства.
В конце сентября суд в Сирии выдал ордер на арест Асада, включающий обвинения в умышленном убийстве и пытках, приведших к смерти. Решение принято на основании иска родственников жертв «событий в Дараа, произошедших 23 ноября 2011 г.». С ноября 2011 г. по январь 2013 г. в Дараа прошла серия столкновений сирийской армии и вооруженной оппозиции.