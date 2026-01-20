Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Реквием Рожаве

Как пала непризнанная автономия курдов Сирии и чем это грозит миру
Илья Лакстыгал , специальный корреспондент газеты «Ведомости» по международной политике

Крах десятилетней непризнанной автономии сирийских курдов Рожавы за один уикенд января 2026 г. – повод сожалеть для всех сочувствовавших беспрецедентному левому светскому политическому проекту. Он был нетипичен для Ближнего Востока и Сирии – от децентрализации управления до роли женщин, с оружием в руках защищавших вместе с мужчинами свой народ от ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Тому, что останется от Рожавы, придется жить в рамках культурной, а не политической автономии под правительством новой Сирии Ахмеда аш-Шараа. Неясно, чем она для 2 млн курдов будет на деле. Саботировав интеграцию с Дамаском еще в марте 2025 г., они не хотели сдавать оружие и распускать организацию, видя судьбу потерявших силу алавитов на побережье и даже имевших ее в союзе с Израилем друзов на юге Сирии.

Сколь устройство курдской Рожавы было созвучно ценностям Запада, США и Европы, когда те руками курдов боролись с ИГ в 2014–2017 гг., столь же безразлично оно стало им, когда курды утратили значение противовеса рухнувшему в 2024 г. союзному России режиму Башара Асада. Без силового зонтика США курды были обречены. А американцы в 2025 г. закрыли базы в курдских районах. И союзные курдам арабские племена в нефтеносных районах Сирии сразу переметнулись к аш-Шараа – без денег США им демократия и равноправие женщин были не нужны.

Что изменит в Сирии новый закон о правах курдов

Политика / Международные новости

Все меньше было и аргументов у Запада сдерживать союзника по НАТО – соседнюю с Сирией Турцию, где считают Рожаву угрозой. Тем более что именно протеже Анкары аш-Шараа за три дня сломал режим Асада, по праву победителя превратившись в того, с кем миру пришлось говорить в Сирии.

Отпавший от ИГ в 2014 г. аш-Шараа 18 января «освободил» от курдов экс-столицу группировки в Сирии Ракку. Но интереснее судьба «живого наследия» ИГ – 10 000 плененных курдами боевиков и вдесятеро большего числа отравленных идеологией группировки членов их семей.

Сирийские курды передают контроль над тюрьмами новым властям Сирии. Те заверили в приверженности борьбе с ИГ.

Вольются ли бывшие «львы халифата», среди которых немало граждан стран Европы, уроженцев российского Кавказа и жителей Центральной Азии, в армию и полицию новой Сирии для мести сирийским христианам, алавитам, друзам и курдам? Попытаются ли вернуться домой? Время покажет цену словам г-на аш-Шараа.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её