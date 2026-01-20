Реквием Рожаве

Тому, что останется от Рожавы, придется жить в рамках культурной, а не политической автономии под правительством новой Сирии Ахмеда аш-Шараа. Неясно, чем она для 2 млн курдов будет на деле. Саботировав интеграцию с Дамаском еще в марте 2025 г., они не хотели сдавать оружие и распускать организацию, видя судьбу потерявших силу алавитов на побережье и даже имевших ее в союзе с Израилем друзов на юге Сирии.