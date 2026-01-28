Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кто принимает участие в переговорах с сирийским лидером аш-Шараа в Кремле

Ведомости

28 января в Кремле проходят переговоры сирийского лидера аш-Шараа и президента России Владимира Путина. Как сообщает корреспондент «Ведомостей», в обсуждении также примут участие профильные министры и представители ведомств.

В зале присутствуют помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, вице-премьер Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву. Путин принял его и поздравил с реинтеграцией Заевфратья. Он подчеркнул, что Россия готова к совместной работе по восстановлению Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что стороны намерены обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, прежде всего в экономической сфере. Кроме того, президенты обменяются мнениями по ситуации в регионе.

Как писали «Ведомости», встреча проходит на фоне продолжающегося кризиса между Дамаском и курдскими формированиями на северо-востоке страны, а также эвакуации российских военных с аэродрома у города Эль-Камышлы в провинции Хасака.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её