Песков рассказал, что будут обсуждать Путин и глава Сирии аш-Шараа

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с временным сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят вопросы, связанные с двусторонним взаимодействием, прежде всего, в экономической сфере. Кроме того, главы государств проведут обмен мнениями по ситуации в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он уточнил, что сначала пройдут российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака, после чего Путин и аш-Шараа проведут отдельную беседу.

Кремль анонсировал переговоры российского и сирийского лидеров 27 января. Сообщалось, что они планируют обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

С какой целью сирийский лидер Ахмед аш-Шараа летит в Москву

Политика / Международные новости

«Ведомости» писали, что переговоры состоятся на фоне продолжающегося кризиса между Дамаском и курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Арабской Республики, а также эвакуации оттуда российских военных – с аэродрома у города Эль-Камышлы провинции Хасака.

Предыдущую встречу Путин и аш-Шараа провели 15 октября 2025 г. Президент РФ тогда заявил, что отношения Москвы и Дамаска всегда носили дружеский характер и российская сторона всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он также отметил, что свыше 4000 молодых сирийцев учатся в российских вузах и им предстоит сыграть роль в восстановлении страны.

