Песков рассказал, что будут обсуждать Путин и глава Сирии аш-Шараа

Предыдущую встречу Путин и аш-Шараа провели 15 октября 2025 г. Президент РФ тогда заявил, что отношения Москвы и Дамаска всегда носили дружеский характер и российская сторона всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он также отметил, что свыше 4000 молодых сирийцев учатся в российских вузах и им предстоит сыграть роль в восстановлении страны.