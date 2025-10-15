Владимир Путин встретился с временным президентом Сирии

Путин заявил, что отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер и в Москве всегда руководствовались интересами сирийского народа. Путин отметил, что свыше 4000 молодых сирийцев учатся в российских вузах и им предстоит сыграть роль в восстановлении страны. Путин отметил, что сейчас Сирия переживает непростые времена, но прошедшие парламентские выборы укрепят взаимодействие между всеми политическими силами.