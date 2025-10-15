Владимир Путин встретился с временным президентом Сирии

Владимир Путин встретился с временным президентом СирииДамаск хочет перезапустить отношения с Москвой
Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Ахмед аш-Шараа начали встречу в Кремле. С российской стороны в переговорах участвуют глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента Юрий Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Путин заявил, что отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер и в Москве всегда руководствовались интересами сирийского народа. Путин отметил, что свыше 4000 молодых сирийцев учатся в российских вузах и им предстоит сыграть роль в восстановлении страны. Путин отметил, что сейчас Сирия переживает непростые времена, но прошедшие парламентские выборы укрепят взаимодействие между всеми политическими силами.
«Добро пожаловать в Россию», – сказал Путин.
Аш-Шараа поблагодарил президента РФ и сказал, что рад был приехать. По его словам, Сирия постарается перезапустить комплекс отношений с РФ. «У России будет серьезная роль в развитии новой Сирии», – добавил временный президент.
Далее переговоры продолжились в закрытом режиме.
Как сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, стороны обсудят текущее развитие отношений государств, ситуацию в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Президенты также поговорят о последних событиях на Ближнем Востоке и затронут тему российских военных баз в стране. У России их две – в Тартусе и Хмеймиме.
СМИ утверждали, что во время переговоров аш-Шараа может официально потребовать выдачи бывшего сирийского лидера Башара Асада для суда по делу о его предполагаемых преступлениях.
Накануне поездки аш-Шараа в интервью CBS News говорил, что отношения с Россией не противоречат отношениям с Западом. Он также говорил, что сейчас сотрудничество с Россией и Китаем носит спокойный характер: по словам аш-Шараа, Москва и Пекин направили Дамаску «позитивные сигналы».
Аш-Шараа был назначен временным президентом Сирии в январе 2025 г. Бывший президент Асад покинул страну в декабре 2024 г. и получил политическое убежище в России.