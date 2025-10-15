Песков: на переговорах Путин и аш-Шараа затронут тему военных баз РФ в Сирии

Песков в ходе брифинга говорил, что встреча Путина и аш-Шараа пройдет в Кремле. После нее состоятся российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака. Пресс-секретарь президента РФ назвал сегодняшний день важным для отношений Москвы и Дамаска. Песков также отметил, что это будет первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в республике.