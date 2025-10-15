Песков: на переговорах Путин и аш-Шараа затронут тему военных баз РФ в Сирии
В рамках переговоров в Москве, которые пройдут 15 октября, президент России Владимир Путин и временный глава Сирии Ахмед аш-Шараа затронут тему судьбы российских военных баз в стране. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. <…> Да, это можно ожидать», – сказал он.
15 октября в Москве ожидаются российско-сирийские переговоры. Кремль сообщал, что главы государств планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития связей Москвы и Дамаска в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие ситуации на Ближнем Востоке.
Песков в ходе брифинга говорил, что встреча Путина и аш-Шараа пройдет в Кремле. После нее состоятся российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтрака. Пресс-секретарь президента РФ назвал сегодняшний день важным для отношений Москвы и Дамаска. Песков также отметил, что это будет первые очные контакты на высшем уровне после смены власти в республике.
Al Wakeel News писал, что на переговорах в Москве аш-Шараа может потребовать выдать бывшего сирийского лидера Башара Асада, который получил политическое убежище в России.