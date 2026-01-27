Газета
Главная / Политика /

Путин проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период

Лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа 28 января, сообщается на сайте Кремля.

Планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

15 октября 2025 г. Путин и аш-Шараа провели встречу в Кремле. Путин заявил тогда, что отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер и в Москве всегда руководствовались интересами сирийского народа. Он также отметил, что свыше 4000 молодых сирийцев учатся в российских вузах и им предстоит сыграть роль в восстановлении страны.

