С какой целью сирийский лидер Ахмед аш-Шараа летит в Москву

С какой целью сирийский лидер Ахмед аш-Шараа летит в МосквуЕго визит совпал с выводом российских военных с северо-востока Сирии
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа 28 января посетит с официальным визитом Москву и проведет там переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, передают сирийские телеканалы Syria TV и Sham TV. Это второй визит аш-Шараа в российскую столицу с момента захвата в декабре 2024 г. власти в стране возглавлявшейся им до марта 2025 г. группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Предыдущий раз аш-Шараа провел переговоры с Путиным в Москве 15 октября 2025 г. Тогда российская сторона подтвердила свою позицию о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также обещала принять участие в восстановлении страны. Сирийский лидер, в свою очередь, обещал соблюдать все существующие российско-сирийские соглашения, особенно в части сохранения российского военного присутствия на базе ВМФ в Тартусе и на авиабазе «Хмеймим» у г. Латакии на берегу Средиземного моря. Незадолго до этой поездки аш-Шараа в интервью CBS сообщил, что в настоящее время Дамаск установил «спокойные отношения» с Москвой, которые основаны на стратегических интересах и не противоречат взаимодействию Арабской Республики с западными государствами. А уже через месяц в разговоре с газетой The Washington Post он заявил, что Сирии нужна поддержка России из-за ее статуса постоянного члена Совбеза ООН.
Нынешний визит аш-Шараа в Москву совпал с постепенной передислокацией части российских военнослужащих с аэродрома Эль-Камышлы на военный аэродром Хмеймим. О ее начале 26 января сообщили телеканал Kurdistan24, показавший как минимум подготовку к перевозке вертолета Ми-8. Российское Минобороны пока никак не комментировало эти сообщения. Российские военные использовали аэродром в Эль-Камышлы для миротворческой миссии и разведения курдских и протурецких вооруженных формирований вдоль турецко-сирийской границы еще во время правления Башара Асада. В январе 2026 г. силы новых властей Сирии начали атаки против Сирийских демократических сил (СДС) на северо-востоке страны, основу которых составляли курдские отряды. Дамаск приостановил военную кампанию 20 января, после того как выбил курдов из контролируемых ими провинций Ракка, Дейр-эз-Зор и большей части провинции Хасака, и дал СДС четырехдневный срок на выработку плана по интеграции оставшихся территорий в сирийское государство. Правда, 25 января он продлил срок ультиматума еще на 15 дней.
Вероятно, аш-Шараа в Москве главным образом попытается заручиться политической поддержкой российского руководства в контексте недавних событий на северо-востоке Сирии, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. «Традиционно Россия относится крайне ответственно к проблемам этнических и конфессиональных меньшинств в ближневосточных государствах, поэтому Дамаск наверняка попытается использовать российский опыт и возможности для стабилизации ситуации в своей стране», – объяснил эксперт. Кроме того, продолжает Бочаров, теоретически российские военные могут осуществлять патрулирование на юге Сирии, что позволит Дамаску как стабилизировать обстановку в районе компактного проживания друзов, так и снять напряженность с Израилем, допустил востоковед.
Наконец, сирийское руководство еще рассчитывает на укрепление российско-сирийских торгово-экономических связей, а также на помощь Москвы в возрождении разрушенной войной экономики Сирии, отметил Бочаров.
Второй визит аш-Шараа в Россию свидетельствует, что российско-сирийские отношения возвращаются к уровню стратегического партнерства, считает востоковед Кирилл Семенов. Этот процесс был запущен во время предыдущих переговоров в октябре прошлого года, после чего стороны провели несколько совместных заседаний межправительственных комиссий, напомнил эксперт: «Нынешние обсуждения охватывают широкий круг вопросов и вышли за пределы сохранения российского военного присутствия в Сирии. Запланированные сирийско-российские переговоры придадут дополнительный импульс для углубления сотрудничества в области безопасности, военно-технического, культурного и экономического сотрудничества». По мнению Семенова, российско-сирийский саммит в Москве был запланирован заранее и не связан с выводом российских военных с аэродрома в Эль-Камышлы.