С какой целью сирийский лидер Ахмед аш-Шараа летит в Москву

Предыдущий раз аш-Шараа провел переговоры с Путиным в Москве 15 октября 2025 г. Тогда российская сторона подтвердила свою позицию о необходимости сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также обещала принять участие в восстановлении страны. Сирийский лидер, в свою очередь, обещал соблюдать все существующие российско-сирийские соглашения, особенно в части сохранения российского военного присутствия на базе ВМФ в Тартусе и на авиабазе «Хмеймим» у г. Латакии на берегу Средиземного моря. Незадолго до этой поездки аш-Шараа в интервью CBS сообщил, что в настоящее время Дамаск установил «спокойные отношения» с Москвой, которые основаны на стратегических интересах и не противоречат взаимодействию Арабской Республики с западными государствами. А уже через месяц в разговоре с газетой The Washington Post он заявил, что Сирии нужна поддержка России из-за ее статуса постоянного члена Совбеза ООН.