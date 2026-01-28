Газета
Временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Москву

Ведомости

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву. Кадры с ним опубликованы в Telegram-канале «Вести».

28 января состоятся переговоры аш-Шараа и президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что, согласно ожиданиям, они рассмотрят вопросы, связанные с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. Президенты также обменяются мнениями по ситуации в регионе.

Песков также не выразил сомнений в том, что на переговорах будут затронуты все темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии.

Как отмечали «Ведомости», встреча Путина и аш-Шараа состоится в условиях продолжающегося кризиса между Дамаском и курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Арабской Республики, а также эвакуации оттуда российских военных – с аэродрома у города Эль-Камышлы провинции Хасака.

