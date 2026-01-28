Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии

Ведомости

Кремль не комментирует тему бывшего президента Сирии Башара Асада. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о якобы переговорах новых сирийских властей об экстрадиции Асада, находящегося в РФ.

Представителя Кремля также спросили насчет сообщений о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ якобы начали вывод войск с военного аэродрома Эль-Камышлы в Сирии. Песков ответил, что это прерогатива Министерства обороны РФ.

«Хотя не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах [президента РФ Владимира Путина и временного сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа]», – сказал пресс-секретарь главы российского государства

С какой целью сирийский лидер Ахмед аш-Шараа летит в Москву

Политика / Международные новости

Путин проведет встречу с аш-Шараа 28 января. По словам Пескова, ожидается, что они рассмотрят вопросы, связанные с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. Главы государств также обменяются мнениями по ситуации в регионе.

«Ведомости» писали, что переговоры пройдут в условиях продолжающегося кризиса между Дамаском и курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Арабской Республики, а также эвакуации оттуда российских военных – с аэродрома у города Эль-Камышлы провинции Хасака.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её