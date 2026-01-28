Песков: Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии
Кремль не комментирует тему бывшего президента Сирии Башара Асада. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о якобы переговорах новых сирийских властей об экстрадиции Асада, находящегося в РФ.
Представителя Кремля также спросили насчет сообщений о том, что Вооруженные силы (ВС) РФ якобы начали вывод войск с военного аэродрома Эль-Камышлы в Сирии. Песков ответил, что это прерогатива Министерства обороны РФ.
«Хотя не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах [президента РФ Владимира Путина и временного сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа]», – сказал пресс-секретарь главы российского государства
Путин проведет встречу с аш-Шараа 28 января. По словам Пескова, ожидается, что они рассмотрят вопросы, связанные с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. Главы государств также обменяются мнениями по ситуации в регионе.
«Ведомости» писали, что переговоры пройдут в условиях продолжающегося кризиса между Дамаском и курдскими вооруженными формированиями на северо-востоке Арабской Республики, а также эвакуации оттуда российских военных – с аэродрома у города Эль-Камышлы провинции Хасака.