Песков: Путин и аш-Шараа обсудят пребывание российских военных в Сирии

«Хотя не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты сегодня на переговорах [президента РФ Владимира Путина и временного сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа]», – сказал пресс-секретарь главы российского государства