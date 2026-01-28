Путин на встрече с аш-Шараа приветствовал восстановление целостности Сирии

Путин на встрече с аш-Шараа приветствовал восстановление целостности СирииПрезидент России поздравил Дамаск с реинтеграцией Заевфратья
Президент России Владимир Путин в Кремле начал встречу с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа, передает корреспондент «Ведомостей».
В переговорах с российской стороны принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков, вице-премьер Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, замглавы администрации президента Максим Орешкин, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Путин в начале встречи поздравил Аш-Шараа со значительным прогрессом в вопросе восстановления территориальной ценности Сирии и реинтеграцией Заевфратья.
Российский лидер также констатировал, что «многое сделано» для восстановления российско-сирийских отношений. «Удалось сдвинуть с мертвой точки и уровень взаимодействия в экономической сфере», – сказал президент. Он отметил, что четыре с лишним процента роста – это, возможно, не столь амбициозный показатель, но все же это «заметное движение, и важно сохранить эту замечательную тенденцию».
28 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что, согласно ожиданиям, они рассмотрят вопросы, связанные с двусторонним взаимодействием, прежде всего в экономической сфере. Президенты также обменяются мнениями по ситуации в регионе. Песков также не выразил сомнений в том, что на переговорах будут затронуты все темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии.
Предыдущую встречу Путин и аш-Шараа провели 15 октября 2025 г. Президент РФ тогда заявил, что отношения Москвы и Дамаска всегда носили дружеский характер и российская сторона всегда руководствовалась интересами сирийского народа.