От фармы до халяльного финтеха: как ОАЭ и РФ хотят добиться удвоения торговли

От фармы до халяльного финтеха: как ОАЭ и РФ хотят добиться удвоения торговлиУ стран намечено восемь направлений для ее роста до $20 млрд
Торговля России и ОАЭ в 2025 г. может побить рекорд 2023 г. в $10,2 млрд. Об этом заявил по итогам 12-го заседания межправкомиссии на полях первого Российско-Эмиратского делового форума в Дубае министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. «Мы перевалим вот эту отметку и даже превзойдем эти показатели в этом году», – сказал министр. 2 декабря по итогам встречи Алиханова с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом Ахмедом Аль-Джабером Минпромторг сообщил, что за январь – сентябрь 2025 г. товарооборот двух стран достиг $8,9 млрд (+40,7% к 2024 г.).
Министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла Бин Тук Аль-Марри подчеркнул на пленарном заседании форума, что сотрудничество двух стран расширилось, несмотря на «глобальную напряженность». В качестве доказательств он привел не только цифры торговли, но и то, что в Эмиратах зарегистрировано «более 13 500 российских компаний», а 2000 новых лицензий для них были выданы в 2025 г. Когда же он спросил, сколько из присутствующих в зале россиян проживает в Дубае, то руки поднял примерно каждый второй.
«ОАЭ дают очевидные преимущества российской компании, стремящейся к экспансии на Ближний Восток, Африку и Азию», – пояснил Аль-Марри.
Но председатель Российско-Эмиратского делового совета (один из организаторов форума) Александр Винокуров заявил журналистам на полях мероприятия, что, даже преодолев планку в $10,2 млрд, пока торговля России и ОАЭ не отражает «потенциал отношений между нашими странами». «Поэтому поставим перед собой цель удвоить [товарооборот]», – сказал он.
Из числа постоянных гостей ОАЭ на форуме был глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов. Его регион стал ключевым звеном в экспансии России на рынках исламского мира от Турции до Малайзии, а символом этого – ежегодный форум «Россия – Исламский мир» в Казани.
Алиханов на пленарном заседании сообщил, что власти России и ОАЭ уже выделили восемь направлений, в которых видят потенциал роста. Первое – машиностроение в ТЭК. По мнению министра, это самый «быстрорастущий» кластер: российские компании добывают нефть, работают над локализацией и созданием новых инструментов разведки и добычи на сложных месторождениях (в России 60% запасов – трудноизвлекаемые). Глава Минпромторга заметил, что 50 стандартов российского Института нефтегазовых технологических инициатив приняты эмиратской государственной нефтяной ADNOC: «Это дает возможность десяткам производителей оборудования из России участвовать в тендерах здесь».
Второе направление – высокие технологии. Алиханов заявил, что не был девять лет в Дубае и удивлен наличием тут сервисов Yango (принадлежит зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V.), а также напомнил об арабоязычном голосовом помощнике российского «Яндекса», ОАЭ нужны и технологии «умных городов». Тут наработки предложил Андрей Макаров, СЕО ведущей компании в технологиях распознавания лиц VisionLabs, работающей в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.
На стыке промышленности и IT работает производитель промышленных роботов Promobot, продукция которого есть и в Эмиратах. Автоматизацию ритейла, складов и доставки представил в Дубае Вячеслав Кубаев – гендиректор Magnit Tech. В отдельное направление Алиханов выделил сотрудничество в космосе. У ОАЭ есть космическая программа, а первый спутник запущен в 2009 г. «Роскосмосом» с Байконура.
Еще одно направление – фармацевтика. В ОАЭ есть российские поставщики, следующий шаг – локализация. Часть пути к этому – подписанное 10 декабря соглашение о признании российских GMP-практик (требования к организации производства и контроля качества лекарств). На форуме рекламировались и конкретные медтехнологии – вакцины от рака и коронавируса.
Также важное значение имеет – финтех. Как заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук, российские банки приспособились к работе без старых механизмов в санкционной среде, хотя санкции «печатаются каждый месяц». О затруднениях из-за ужесточения комплаенс-политики в ОАЭ для россиян сообщали «Ведомости» в 2024 г.
По словам Алиханова, в 2025 г. он проблем не видит. Но российские туристы не могут использовать карты «Мир» в Эмиратах. По словам Алиханова, Россия и ОАЭ обсуждают переход на приложения, QR-коды «без пластика»: «Обсуждались расчеты и упрощение расчетов для туристов. В Эмиратах сейчас вводится новое приложение Jaywan. И мы тоже активно взаимодействуем с коллегами с арабской стороны».
Есть возможность решать часть проблем и через исламский банкинг, идущий в четырех регионах России как эксперимент, отметил Минниханов: «Мы в этих вопросах много общаемся с нашими партнерами из Эмиратов. Они дают очень неплохую перспективу».
Другим направлением Алиханов назвал инвестиции и туризм. Аль-Марри напомнил, что эмиратские компании вкладывают в России в транспорт, энергетику, недвижимость и пищепром. В туризм, по мнению Алиханова, деловые круги ОАЭ могут инвестировать в программе морских курортов «Пять морей и Байкал»: «С учетом опыта, который есть у эмиратской стороны по развитию крупных курортов, не только финансовое участие, но и участие в управлении будет интересно».
Минниханов отметил, что необходимо строить «инфраструктуру халяльного образа жизни» для туристов из исламских стран и тогда «очень много туристов будут приезжать». Аль-Марри отметил, что из ОАЭ в Россию есть 200 еженедельных рейсов, «что способствует развитию торговли, туризма и делового партнерства».
Отдельно обсуждали транспорт. Выступил СЕО крупнейшего логистического оператора региона DP World Султан Ахмед Бин Сулайем. Его компания создала в 2023 г. совместное предприятие с «Росатомом». По планам оно займется с 2026 г. перевозками Китай – Мурманск по Севморпути. Обсуждались и преимущества России как кратчайшего сухопутного маршрута при участии представителя Центральноазиатского подразделения DP World и представителя авиакомпании Emirates.
С логистикой связано другое направление – продовольствие. Аль-Марри заметил, что 90% продуктов Эмираты импортируют. Минниханов отметил, что Татарстан – лидер России по молоку и один из лидеров по мясу, предложив поставки ОАЭ.
В ТЭК с Эмиратами есть перспективы сотрудничества в обмене технологиями, согласен младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. По логистике ОАЭ привлекательны положением в рамках коридора «Север – Юг», перевалки российских грузов в портах, использования авиахабов Дубая и Абу-Даби, говорит он.
Космос скорее престижный атрибут для Эмиратов, а реальный потенциал – у совместных проектов цифровизации логистики: у ОАЭ – передовые решения, у России – инженерные и IT-компетенции. Опыт Москвы в диджитализации контроля за городами также привлекателен, считает Лазовский. Переход на платежи через эмиратское приложение возможен, но вопрос в риске санкций.
Совместные предприятия и получение лицензий в Эмиратах – инструмент экспансии российского фармбизнеса, говорит Лазовский: «Интересны оригинальные российские разработки, а российские дженерики имеют перспективы при совместном предприятии в особой экономической зоне по себестоимости».