От фармы до халяльного финтеха: как ОАЭ и РФ хотят добиться удвоения торговли

Министр экономики и туризма ОАЭ Абдулла Бин Тук Аль-Марри подчеркнул на пленарном заседании форума, что сотрудничество двух стран расширилось, несмотря на «глобальную напряженность». В качестве доказательств он привел не только цифры торговли, но и то, что в Эмиратах зарегистрировано «более 13 500 российских компаний», а 2000 новых лицензий для них были выданы в 2025 г. Когда же он спросил, сколько из присутствующих в зале россиян проживает в Дубае, то руки поднял примерно каждый второй.