Алиханов увидел шанс побить рекорд 2023 года в торговле РФ и ОАЭ в $10,2 млрд

К декабрю 2025 г. товарооборот России и ОАЭ приблизился к рекордной отметке 2023 г. в $10,2 млрд и имеет шансы «перевалить» ее. Об этом по итогам заседания российско-эмиратской межправкомиссии в Дубае заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, передает корреспондент «Ведомостей».

«На самом деле у нас очень неплохое движение с точки зрения товара. Обороты – мы растем примерно на 40% в этом году по сравнению с прошлым годом. Товарообмен вернулся к показателям [2023 г.], когда мы перевалили за отметку в $10 млрд, по оценкам нашей таможенной службы. И мы надеемся, что мы перевалим вот эту отметку и даже превзойдем эти показатели в этом году», – сказал Алиханов.

По его словам, основными вопросами обсуждения на межправкомиссии были продолжение сертификации нефтегазового оборудования, признание российских GMP-практик в фармацевтике для будущей локализации ее продукции в ОАЭ, а также проблема межбанковских переводов и новые технические решения для них.

