Алиханов увидел шанс побить рекорд 2023 года в торговле РФ и ОАЭ в $10,2 млрд

«На самом деле у нас очень неплохое движение с точки зрения товара. Обороты – мы растем примерно на 40% в этом году по сравнению с прошлым годом. Товарообмен вернулся к показателям [2023 г.], когда мы перевалили за отметку в $10 млрд, по оценкам нашей таможенной службы. И мы надеемся, что мы перевалим вот эту отметку и даже превзойдем эти показатели в этом году», – сказал Алиханов.