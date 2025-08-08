О чем говорил Путин с президентом ОАЭ в Кремле через день после визита Уиткоффа

Президент России Владимир Путин 7 августа продолжил свою международную активность, на этот раз в Кремле он принял приехавшего с официальным визитом президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Это была уже четвертая его поездка в Россию в статусе президента. Самым резонансным моментом нынешней встречи лидеров стала реплика Путина, который на минуту задержался перед журналистами во время экскурсии коллеги по кремлевским залам. Российский лидер сказал, что ОАЭ – одна из подходящих стран для проведения его возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом. За несколько часов до начала российско-эмиратских переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о договоренности между Москвой и Вашингтоном о месте двустороннего саммита уже в ближайшее время, но не стал раскрывать его.