О чем говорил Путин с президентом ОАЭ в Кремле через день после визита Уиткоффа

О чем говорил Путин с президентом ОАЭ в Кремле через день после визита УиткоффаЭто был четвертый визит Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Россию
Президент России Владимир Путин 7 августа продолжил свою международную активность, на этот раз в Кремле он принял приехавшего с официальным визитом президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Это была уже четвертая его поездка в Россию в статусе президента. Самым резонансным моментом нынешней встречи лидеров стала реплика Путина, который на минуту задержался перед журналистами во время экскурсии коллеги по кремлевским залам. Российский лидер сказал, что ОАЭ – одна из подходящих стран для проведения его возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом. За несколько часов до начала российско-эмиратских переговоров помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил о договоренности между Москвой и Вашингтоном о месте двустороннего саммита уже в ближайшее время, но не стал раскрывать его.
Непосредственно же во время переговоров Путин заявил, что Россию и ОАЭ традиционно связывают теплые дружественные отношения и Москва придает им особое значение. Российский лидер обратил внимание на стремительное развитие двусторонних экономических связей как в сфере торговли, так и в сфере инвестиций. При этом российские инвестиции в Эмираты превышают инвестиции в обратном направлении в 2 раза, отметил президент. Согласно подсчетам Минэкономразвития России, объем прямых российских инвестиций в ОАЭ в 2024 г. превысил $25 млрд, а в обратном направлении – $17 млрд.
В свою очередь, Аль Нахайян в своей речи поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и выразил надежду, что его визит в Москву принесет «положительные результаты» для двух народов. Он положительно оценил темпы развития отношений Абу-Даби с Москвой, а также пожелал удвоения двусторонней торговли в ближайшие пять лет.
За первые пять месяцев 2025 г. объем взаимной торговли России и ОАЭ вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $3,97 млрд, следовало из материалов к встрече Путина и Аль Нахайяна. По итогам 2024 г. товарооборот между странами достиг $9 млрд (в 2023 г. – $10,2 млрд). Из них около 90% – российский экспорт в Эмираты, преимущественно нефть и нефтепродукты, каменный уголь, алмазы и ювелирные изделия, минеральные удобрения, а также черные и цветные металлы. Импортирует Россия в основном нефтепродукты, ювелирные изделия, пластмассы и полимеры.
По итогам переговоров стороны подписали соглашение о торговле услугами и инвестициях, а также меморандум о сотрудничестве в области наземного транспорта, передает пресс-служба российского правительства. С российской стороны свою подпись под документами поставили министры экономического развития и транспорта Максим Решетников и Андрей Никитин, а с противоположной стороны – министры внешней торговли и энергетики и инфраструктуры Тани бен Ахмед аз-Зейуди и Сухейль аль-Мазруи.
Документ позволит российским поставщикам услуг и инвесторам вести свою деятельность в ОАЭ без ограничений в таких сферах, как компьютерные услуги, исследования и разработки, компьютерное резервирование в авиатранспорте, ремонт морских и воздушных судов, железнодорожные перевозки и услуги в сфере управления. По словам Решетникова, соглашение также дает возможность россиянам открывать дочерние банки, медицинские учреждения и новостные агентства со 100%-но российским капиталом в специализированных свободных зонах ОАЭ. Кроме того, для россиян в Эмиратах откроется рынок страхования морских и авиаперевозок. Новый документ дополняет соглашение о свободной торговле товарами между ЕАЭС и ОАЭ, подписанное в июне 2025 г.
Путин также обратил внимание во время переговоров на сотрудничество двух стран в сферах образования и культуры. Он рассказал об интересе Аль Нахайяна к работе центра для одаренных детей «Сириус», когда эмир и члены его семьи посещали Сочи.
Предыдущий визит Аль Нахайяна в Россию состоялся в октябре 2024 г., тогда он успел сначала в Москве провести переговоры с Путиным, а потом полетел в Казань для участия в саммите БРИКС. С начала 2025 г. Путин и Аль Нахайян три раза проводили переговоры по телефону и обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке.
Руководство ОАЭ осуществляет поступательные шаги на российском направлении с целью закрепления своего статуса лидера на Ближнем Востоке, допускает старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Связи с Москвой – это элемент созидательной региональной конкуренции между ОАЭ, Катаром и Саудовской Аравией. В этом смысле, продолжает востоковед, Абу-Даби на шаг опережает своих конкурентов: с одной стороны, он является незаменимым партнером одновременно и для США, и для России, с другой – остается серьезным партнером для Израиля. В этом смысле арабская монархия могла бы стать удобной площадкой для возможного саммита между Путиным и Трампом, пояснил Зелтынь.
Переговоры Аль Нахайяна с Путиным укладываются в логику Абу-Даби по диверсификации своих внешнеполитических связей, говорит программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По его мнению, во время встречи российская сторона сделала наибольший акцент на экономических вопросах, особенно на фоне трудностей, с которыми столкнулись российские компании в ОАЭ. Со своей стороны Абу-Даби заинтересован в налаживании технологического сотрудничества с Москвой в сфере космоса, медицины, сельского хозяйства и энергетики, отметил эксперт. «Эмираты играют важную роль для России с точки зрения финансов и, по некоторым данным, теневого флота», – говорит он.
Относительно вопросов международной повестки, продолжает Бочаров, главы государств провели сверку часов по актуальным проблемам Ближнего Востока. В первую очередь стороны могли обсудить ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, считает эксперт. Абу-Даби в наибольшей мере заинтересован в урегулировании этого кризиса, чтобы исключить в будущем вооруженные столкновения, напоминающие недавнюю 12-дневную войну, объяснил эксперт.
Наконец, еще одним приоритетом для ОАЭ остается сирийская проблема, считает Бочаров. «Даже во время правления Башара Асада Эмираты активно инвестировали в сирийскую экономику, таким образом содействуя ее восстановлению. Абу-Даби заинтересован в том, чтобы внешняя политика Сирии была сбалансированной, а Турция не была доминирующей силой. И в этом контексте заинтересован в сохранении позиций России в республике», – заключает эксперт.